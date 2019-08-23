Акция как способ привлечения клиентов

Высокая конкуренция на рынке товаров и услуг порождает конкуренцию между компаниями за каждого покупателя. Для того, чтобы привлечь клиентов, компании реализуют различного рода акции, выгодные предложения. Цели преследуются разные: продают залежавшийся товар, поддерживают лояльность уже имеющихся потребителей, а также привлекают новых. От этого вырастает прибыль у предприятия и происходит товарообмен. Так как экономисты утверждают, что сейчас проходит кризисный период для экономики России, предпринимателям приходится придумывать ухищрения, хитрости, чтобы предотвратить падение выручки. То есть требуется разработать способы стимулирования сбыта. Стимулирование сбыта – это разработка мероприятий, которые бы заставляли людей быстрей приобретать новые устройства. Здесь используются маркетинговые акции. Акции позволяют: 1. Краткосрочной увеличить объёмы продаж. 2. Заполнить дополнительную долю рынка. 3. Привлечение новых клиентов и внесение их данных в базу. 4. Переманивание части покупателей с организаций конкурентов. 5. Добиться роста общего числа покупок. 6. Поддержание постоянных покупателей. Недостатки акций: 1. Краткосрочной период. Как только акция проходит, наблюдается спад продаж. 2. Слишком низкие цены способны отпугнуть состоятельных клиентов. 3. Есть вероятность падения прибыли из-за неправильного подсчёта экономической составляющей акции. Не рекомендуется устраивать акции сразу после открытия, поскольку требуется чётко построенное позиционирование, уникальное торговое предложение, мотивация персонала и другие важные элементы. После того как бизнес станет достаточно гармоничным, стоит переходить к рекламным акциям. Часто на акции не обращают внимания потому что отсутствует постоянный образ рекламной компании; увлечение креативной идеей, которая никак не отражает суть продвигаем ого бренда; предприниматель пытается привлечь все категории аудитории, не имея чёткого портрета покупателя; рекламная акция противоречит здравому смыслу (противоречия мимика, жесты, эмоции, действия).