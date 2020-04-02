7 звёзд стоковых фотографий

Вспоминаем главных звезд стоковых фотографий. Вездесущая девушка Вы, может быть, не узнаете её лицо, но эта молоденькая «студентка колледжа» неоднократно становилась лицом таких брендов, как Dell, BBC, HP, Visa и Microsoft. Актриса и модель поучаствовала в съёмках в 1996 году, и за последние 20 лет эти фото распространились, пожалуй, по всем бесплатным фотостокам и просочились в материалы самого разного содержания, начиная от христианской литературы и заканчивая сайтами правительства Канады и Морского флота США. Парень, впервые вышедший в интернет Улыбающийся мальчик, который восторженно сжимает кулаки и взбрасывает руки вверх, смотря на экран ноутбука, прославился благодаря серии макросов с советами неопытного и наивного интернет-пользователя. Гарольд, скрывающий боль Гарольд — это пожилой человек в серии стоковых фото, который прославился благодаря необычной улыбке. Она настолько натужная, что кажется, будто он скрывает дискомфорт или боль. Мистер бизнесмен Обаятельный Йеспер Вы наверняка не раз видела Йеспера Брюна на билбордах с рекламой средства для бритья, солнечных очков, парфюма или на баннерах какого-нибудь безликого сайта о бизнесе. Как пишет журнал Time, «он как Большой Брат, только вместо того, чтобы смотреть за нами, мы смотрим на него». Самая миловидная сотрудница техподдержки Та самая азиатская девушка Настоящей королевой фотостоков можно считать модель, известную как That Asian Stock Photo Girl («Та самая азиатская девушка из фотостоков»). Её фотографии повсюду, достаточно посмотреть вокруг. Они есть в социальной рекламе в Перу, на постерах Jamba Juice в США и билбордах Аmway на Филиппинах. Она была лицом радиостанции в Германии, суши-бара в России и сотни раз печаталась в журнальных статьях на самые разные темы.