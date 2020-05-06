7 лучших пар Met Gala

Собрали для тебя лучшие идеи для домашнего костюма, выбрав самые яркие пары на Met Gala. 2019: Бенедикт Камбербэтч и Софи Хантер Отсылка к светским выходам XIX века, атласная ткань с деликатным блеском (жемчужно-белая у Камбербэтча и лиловая у Хантер), украшения с крупным изумрудами у обоих — все это сделало пару одной из самых стильных на красной дорожке.Джаред Лето и Лана Дель Рей На самом деле это не пара, а трио: креативный директор Gucci Алессандро Микеле одел своих друзей (и по совместительству амбассадоров бренда) в собственные творения и, конечно, сам тоже был под стать: бело-голубая гамма, обильная золотая вышивка, детали, отсылающие к возвышенной теме бала (в тот год она звучала как «Мода и католическое воображение»).2018: Джордж Клуни и Амаль Клуни Просто очень красивая и очень уместно одетая пара — Джордж и Амаль Клуни на Met Gala 2018 года. Амаль в тот раз была сопредседателем бала вместе с Анной Винтур и Донателлой Версаче — и отлично соответствовала своему высокому статусу.2015: Канье Уэст и Ким Кардашьян Появление супругов на красной дорожке Met Gala 2015 года получилось эффектным: черный бархат костюма Канье оттенял белое кружево и перья сложного платья Ким.2014: Дэвид Бекхэм и Виктория Бекхэм Минимализм — тоже всегда удачная идея, даже если речь идет о наряде для ну очень торжественного выхода, и чета Бекхэмов — лучшее тому доказательство.2011: Джей-Зи и Бейонсе Бейонсе выбирает «русалочьи» платья с затейливой вышивкой, Джей-Зи — проверенную классику. Без сюрпризов, но и без ошибок.2007: Дэвид Боуи и Иман В 2007-м супруги пришли оба в брючных костюмах, а детали вроде трости и контрастного платка в кармане пиджака добавили шика.