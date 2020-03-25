7 лучших онлайн-концертов
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Карантин не повод отказывать себе в крутой музыке. Делимся крутыми концертами, которыми можно наслаждаться прямо из дома! Talking Heads Классика концертных видео. Talking Heads в лучшей форме: все главные хиты, дикие танцы и безразмерный костюм Дэвида Бирна прилагаются. Грув такой, что прошибает даже тех, кто в целом равнодушен к Talking Heads. https://www.youtube.com/watch?v=4xL7Ilh1DFI&feature=emb_title Coldplay Лучшая британская группа нулевых на пути к славе. Классический сет из главных песен раннего периода — от «Yellow» до «In My Place». Крис Мартин, который еще не преисполнен пафоса. Гитары, которые еще слышно. https://www.youtube.com/watch?v=3yBUOJIJtSs&feature=emb_title Radiohead Камерное выступление Radiohead с их последним альбомом, вызывавшим какие?либо сильные чувства. https://www.youtube.com/watch?v=NUbqNxcU8cY&feature=emb_logo U2 Первый их мегаломанский, пафосный, безумный тур «ZOO TV», который при этом еще не был полностью посвящен спасению мира и больше напоминал постмодернистский спектакль. https://www.youtube.com/watch?v=As1R08FzfkE&feature=emb_logo Канье Уэст Канье Уэст переизобретает госпел в компании огромного хора. Несмотря на то что альбом «Jesus Is King» оказался самым слабым в его дискографии, вживую энергия пока хлещет через край. https://www.youtube.com/watch?v=2S0N6vRYcTk&feature=emb_logo Иван Дорн Концерт, к которому идеально подойдет термин «душевность». Дорн, как и Джей Кей, деконструирует ритмичную поп-музыку, отправляет ее к праотцам и активно контактирует с залом. https://www.youtube.com/watch?v=q6508hsDv9o&feature=emb_logo Tears for Fears Воссоединившиеся Курт Смит и Роланд Орзабал показывают, что они до сих пор не растеряли пыла. В программе — лучшие песни: от «Mad World» до «Shout». https://www.youtube.com/watch?v=ZOJSmXIJeds&feature=emb_logo