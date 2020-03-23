7 крутых стримов из закрытых зоопарков
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Если ты устал от всего этого инфошума о коронавирусе, предлагаем немного расслабиться и понаблюдать за зверушками из закрытых зоопарков. Смитсоновский национальный зоопарк в Вашингтоне Здесь живут милые панды Тянь Тянь и Мэй Сян. Они радостно купаются в искусственном водоеме, лазают по деревьям или просто… лежат. Все, что нужно для идеальной жизни. https://nationalzoo.si.edu/webcams/panda-cam Зоопарк и ботанический сад Цинциннати Зоопарк закрыли, но на Facebook есть прямая трансляция, которая доступна каждый день в 10 часов вечера МСК. https://www.facebook.com/cincinnatizoo/ Зоопарк Сан-Диего Зоопарк Сан-Диего предлагает всем желающим понаблюдать за коалами. А когда тебе надоест смотреть, как эти милые создания лежат и не двигаются, можешь переместиться к белым медведям. Если медведь не захочет показываться, то загляни к пингвинам: они всегда в хорошем настроении! https://zoo.sandiegozoo.org/cams/koala-cam https://zoo.sandiegozoo.org/cams/polar-cam https://zoo.sandiegozoo.org/cams/penguin-cam Океанариум Монтерей Бэй Калифорнийский океанариум установил камеры в вольерах выдр. В перерывах между работой можешь полюбоваться, как плавают эти милейшие создания. https://www.youtube.com/watch?v=seIooitd85w&feature=youtu.be Аквариум Шедда Также кадрами из жизни подводных обителей делится аквариум Шедда. https://www.sheddaquarium.org/exhibits/underwater-beauty-exhibit Зоопарк Майами Если ты больше по суррикатам, то зоопарк Майами организовал такую трансляцию специально для тебя. Беспокойные и любопытные зверьки без устали носятся по вольеру. Кстати, плеер позволяет сделать кадр и поделиться им в соцсетях. https://www.earthcam.com/usa/florida/miami/meerkat/?cam=meerkat Московский зоопарк Московский зоопарк не остается в стороне и тоже подключает трансляции. Правда, доступны они только с 9 до 5. https://moscowzoo.ru/about-zoo/live-stream/