7 фильмов, от которых невозможно оторваться

Собрали свежие киноновинки, чтобы было чем заняться во время изоляции. “Отель “Маскарад”” (2019) В Токио происходят сразу три загадочных убийства. Между ними нет никакой связи, но на каждом месте преступления оставлены записки с набором цифр. Детективы догадываются, что цифры указывают на следующее место убийства, и на этот раз жертва будет найдена в отеле “Маскарад”. Опытный детектив Нитте устраивается за стойку регистрации, где он должен не только обслуживать гостей, но и постараться вычислить преступника. “Во все тяжкие” (2018) Ричард живет скучной и размеренной жизнью университетского профессора. Но в один день все меняется - Ричард узнает, что ему осталось жить полгода. И за это время ему нужно попробовать все, что не вместилось в целую жизнь. “За мечтой” (2018) Вайлет - провинциальная девушка, которая по вечерам поет в местом баре, но мечтает о большой сцене. И в один день ей выпадает шанс стать звездой. Сюжет выглядит довольно банально, но режиссеру Максу Мингелла удалось по-новому взглянуть на эту историю. “Опасная роль Джин Сиберг” (2019) Америка конца 60-х. Французская артистка приезжает в США и быстро становится звездой Голливуда. Но успешную карьеру может перечеркнуть неудачная любовь. “Гарет Джонс” (2019) Фильм основан на реальных событиях. В центре сюжета - молодой журналист Гарет Джонс, который становится свидетелем репрессий в другой стране и решает написать об этом статью. В итоге его персоной начинают интересоваться спецслужбы… “Свидетель” (2019) Домработница убила хозяина дома - такое обвинение выдвигают подопечной адвоката Ян Сун-хо. Но сама женщина говорит, что на самом деле хозяин совершил самоубийство. Единственная, кто был свидетелем этих событий, - дочь умершего, которая больна аутизмом. И теперь адвокату нужно постараться, чтобы добиться от девушки правды. “Переводчики” (2019) Группа переводчиков получает заманчивое предложение - перевести продолжение очень известной книги за баснословный гонорар. Вот только делать это нужно в особом бункере, чтобы не “слить” концовку раньше времени. Переводчики соглашаются на странную работу, но очень скоро жалеют о своем решении.