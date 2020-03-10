6 спектаклей, которые порадуют вашу маму

Ходить на крутые мероприятия нужно всей семьей! Особенно, когда у вас есть такой надежный помощник в выборе, как Кавёр. Выбирайте понравившийся спектакль в своём городе, берите маму под руку и вперёд в театр! «Суббота, воскресенье, понедельник» Спектакль написан итальянским драматургом Эдуардо де Филиппо, поэтому темперамент у него тоже очень итальянский. В центре постановки - супруги, которые за много лет брака и рутины (если для рутины вообще есть место в неаполитанской семье) не растеряли страсти. А вокруг них разворачиваются истории заядлого театрала, озабоченной здоровьем брата сестры и желающего независимости сына. «Пигмалион» Если ты соскучился по британскому юмору и изяществу, самое время сходить на «Пигмалион». Сюжет пьесы известен всем (профессор фонетики пытается за полгода сделать из уличной цветочницы герцогиню), а дополнит его хорошая игра актеров и умение передать исключительные британские нотки. «Ночь в отеле» В постановке американский драматург Терри Джонсон старался показать четырех китов, на которых стоит этот мир - ум, секс, власть и силу. И пусть вместе эти столпы вполне способны погубить человечество, пока есть место творчеству и юмору, мы с вами не пропадем. «Старый дом» Если тебе хочется советской атмосферы (а, признайтесь, нам всем иногда ее хочется), то добро пожаловать на «Старый дом». Несмотря на то, что Советского Союза больше нет, проблемы остаются теми же: вмешательство общества в личную жизнь, неприятие инородного и конфликт поколений. «Старший сын» Ещё одна постановка российского режиссера, которая перенесёт вас в атмосферу тепла и уюта и напомнит о временах, когда вместо Убера садились на электричку, вместо фолловеров были соседи, а Youtube прекрасно заменяли гитарой. Вдохновился нашей подборкой? Тогда ищи спектакль в своем городе и вперед наслаждаться искусством! "Волки и овцы" Спектакль играют непрерывно уже почти три десятилетия и он все также любим зрителями. Причиной тому неповторимый фоменковский стиль, сочетающий тонкий, ироничный юмор, сентиментальное любование ушедшей аристократической эпохой и острохарактерную игру, вскрывающую праздничную театральность жизни.