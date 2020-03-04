6 секретов картин, которые открылись только после реставрации

Какие тайны хранят в себе картины? Иногда это становится известно только после реставрации и зачастую совершенно случайным образом. «Старый гитарист», Пабло Пикассо Нередко под одной картиной скрыта совершенно другая. Так и прозошло с творением Пабло Пикассо. Во время исследований рентгеном и инфракрасными лучами ученые обнаружили под слоем краски еще одно полотно. На нем была изображена женщина с ребенком, а также корова и теленок. Большую часть своей жизни известный художник прожил в нищите, поэтому часто использовал одни холсты несколько раз, чтобы не тратить на них деньги. «Аллея парка», Исаак Бродский История этого произведения схожа, но здесь детали еще больше увлекательные. Долгое время картина «Аллея парка в Риме» Бродского считалась утеряной, пока ученые не провели ренгтеновское исследование и не обнаружили утраченую работу под слоем краски “Аллеи парка”. Исаак Бродский просто переработал прежнюю картину, изменил одежду гуляющих и добавил несколько деталей. «Пудрящаяся девушка», Жорж Сёра А эта картина прячет в себе любовную историю. На ней изображена Мадлен Кноблох, возлюбленая художника Жорж Сёра. Они долгое время хранили в тайне свои отношения, и многие исследователи говорили, что цветок символизирует самого художника, который завороженно смотрит на Мадлен. Только спустя некоторое время выяснилось, что изначально Жорж Сёр нарисовал самого себя в окне, наблюдающим за девушкой. «Натюрморт с луговыми цветами и розами», Винсент Ван Гог Иногда “замазывание” старых картин может сыграть наруку. Так, происхождение произведения Ван Гога “Натюрморт с луговыми цветами и розами” долго ставилось под сомнение: искусствоведы считали, что техника написания картины не соответсовала стилю Ван Гога. Рентген пролил свет на правду: под луговыми цветами оказалось спрятано изображение двух борцов, которые часто фигурировали в творчестве голландского художника. «Мужчина и колыбель», Иван Якимов А эта картина успела наделать много шума следи исследователей и породила много слухов. По всем законам физики веревка, которая привязана к игрушечной лошадке, должна спокойно лежать на полу, а не быть натянутой. Тогда кто держит веревку и почему автор решил убрать его с полотна? Как выяснилось потом, холст просто был обрезан и зрители видели только часть итоговой картины. Восстановить ее удалось только по зарисовкам в альбоме художника. «Женщина у окна», Якопо Пальма Иногда реставраторы слишком рьяно берутся за свою работу, и в итоге произведение выглядит уже совершенно по-другому. Что и произошло с картиной “Женщина у окна”. Исследователи выяснили, что изначально девушка Якопо Пальма выглядела совсем иначе.