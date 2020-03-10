6 книг с Нобелевской премией для богемных кофеен

Знаком с Нобелевскими лауреатами? Мы собрали самые интересные произведения, которые получили премию в последнее время. Выбирай книгу по душе, ищи уютную кофейню в приложении Кавёр и погружайся в мир необычных историй “Пианистка” Эльфрида Елинек “Пианистка” - удивительное сплетение мира музыки и океана маний и фобий, отношений с матерью и болезненной привязанности, несбывшихся желаний и жестоких извращений. В этом произведении вечная проблема “отцов и детей” показана совершенно с другой стороны, она затрагивает вопросы болезненной привязанности и созависимости. “Марта Квест” Дорис Лессинг Возможно, Марта Квест напомнит тебе себя в юности. Это молодая идеалистка, которая терпеть не может обыденности. Они читает взахлеб, танцует до упаду и мечтает о том, чему никогда не суждено сбыться. И, конечно, в один день хочет попасть в интересную авантюру. “Перемены” Мо Янь Для любителей азиатских писателей добавили в подборку и эту книгу. Нобелевская премия “Переменам” вручалась с формулировкой “за галлюцинаторный реализм, который объединяет народные сказки с историей и современностью”. В этом произведении жизнь всей страны показывается через события и размышления “маленького человека”. И в некотором смысле она рассказывает о жизни китайцев гораздо больше, чем учебники по истории. “Улица темных лавок” Патрик Модиано «Я – никто. Просто светлый силуэт, в этот вечер, на террасе кафе». Главный герой повествования теряет память и обращается к частному детективу, который должен помочь ему восстановить прошлое. К чему приведет это расследование и была ли потеря памяти случайной? “У войны не женское лицо” Светлана Алексиевич “У войны не женское лицо “ - это записанные женские исповеди, которые Светлана Алексиевич собирала на протяжении семи лет. Это опыт проникновения в духовный мир женщины, выживающей в нечеловеческих условиях войны. И это произведение положило начало цикла “Голоса Утопии”, посвященного “истории руско-советской души” “Диковинные истории” Ольга Токарчук В нашу серую повседневность Ольга Токарчук умело добавляем необъяснимое, странное и непривычное. Мороки из прошлого и альтернативное настоящее не поддаются обычной логике. Каждая история – это мини-шедевр в духе современной готики, который призван внести разнообразие в обыденную жизнь.