6 книг о вирусах, эпидемиях и апокалипсисе

Сделали подборку крутых книг про апокалипсис, чтобы на всякий случай знать, к чему готовиться. Артур Конан Дойл. «Отравленный пояс» (1913) “Отравленный пояс” рассказывает о приключениях профессоре Челленджера. Земля должна пройти через ядовитое облако космических паров, которое не оставит после себя ничего живого. Поэтому профессор и его друзья запасаются кислородом и укрываются в надёжном месте. Лондон после катастрофы выглядит ужасно, вокруг пусто, не видно ни одного человека. Однако вскоре профессор Челленджер выясняет, что люд не умерли, а просто впали в каталепсию. Когда все просыпаются, они продолжают заниматься прерванными делами и даже не вспоминают о произошедшей катастрофе. Маргарет Этвуд. «Орикс и Коростель» (2003) Коростель, главный герой трилогии, решает помочь планете с перенаселением и выпустить новую породу людей, лучше, сильнее и умнее прежней. Для этого он выпускает опасный вирус, который должен уничтожить все человечество. Филлис Дороти Джеймс. «Дитя человеческое» (1992) Сюжет разворачивается в 2021 году. Опасный вирус привел к развитию мужского бесплодия, последний новорожденный был лишь в 1995, с тех пор человечество начало стареть. Мир лишился детей, распалась связь времен. И этот распад представляется в самой ужасной и жуткой форме. Книга оставит очень горький привкус и море впечатлений. Жозе Сарамаго. «Слепота» (1995) Главная идея книги, героев которых поражает слепота, заключается в том, что не эпидемии поражают человечество, а безразличие. Всех героев безымянного города охватывает неизвестная болезнь, из-за которой перед глазами стоит белая пелена, а все остальное скрыто. Со временем уже никто в городе не может видеть кроме жены акулиста. Впрочем, некоторые увиденные ею сцены настолько неприятны, что их подчас хотелось бы «развидеть» и читателю. Майкл Крайтон. «Штамм «Андромеда» (1969) «Штамм «Андромеда» - очень необычный роман, который показывает рутиную и негероическую сторону борьбы с эпидемиями. На Землю был занесен вирус из космоса и ученые делают все возможное, чтобы его победить. Они формулируют и тестируют гипотезы, проводят эксперименты и стараются не поддаваться панике. Роджер Желязны. «Долина проклятий» (1969) Действие книги происходит в Америке после атомной войны. Только пережившему катастрофу миру придется столкнуться с еще одной угрозой - смертельной болезнью. Единственное спасение - доставить лекарство из Лос-Анджелеса в Бостон, но для этого нужно преодолеть Долину проклятий.