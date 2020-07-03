6 книг, которые помогут проникнуться атмосферой СССР

Для поколения так называемых миллениалов и особенно для зумеров жизнь в стране, занимавшей одну шестую суши, кажется чем-то очень давним и не слишком понятным. Какие книги помогут проникнуться атмосферой советских времен? «А Саша выйдет? Советское детство в историях и картинках», Евгения Двоскина Уютная книга для, пожалуй, любого возраста, начиная с младшего школьного. Детям будет интересно узнать, взрослым — вспомнить трогательные и такие важные бытовые детали из прошлого: кастрюлю с пюре, заботливо обернутую ватным одеялом, перышки зеленого лука в баночке на подоконнике, сбор макулатуры, дворовые игры, телефоны-автоматы, сдачу молочных бутылок, стирку пакетов и почти растаявшее, чтобы горло не заболело, мороженое в тарелке. «Вещи XX века в рисунках и фотографиях», Леонид Беловинский Это — практически энциклопедия когда-то хорошо знакомых, а сейчас для многих непонятных или непривычных предметов быта. Каждая глава посвящена отдельному аспекту — мебели, посуде, приготовлению еды, освещению жилья, связи с внешним миром (от почты до первых радиотелефонов). В общем, практически аналог хорошей музейной экскурсии, да еще и с фотографиями из частных архивов, Центрального государственного архива кинофотофонодокументов и агентства «Россия сегодня». «История старой квартиры», Александра Литвина В этом виммельбухе рассказана история всего одной московской квартиры и одновременно — целой страны, ведь повествование охватывает сто лет, начиная с 1902 года. Рассказ ведется от имени членов семьи, проживавших в квартире в разное время. Помимо картинок с предметами быта (керосинка и чернильница, пожелтевшие газеты и значки, репродуктор и радиола, оловянные солдатики и кружевные салфеточки) здесь есть старые фото, вырезки из газет, дневники и письма, дающие представление о том, что происходило в жизни обычных людей. «Дом правительства. Сага о русской революции», Юрий Слезкин Если предыдущая книга больше подходит для ностальгических семейных вечеров, то эта — для серьезнейшего вдумчивого чтения, куда больше научного, чем научно-популярного. Герой повествования в ней — не обыкновенная московская квартира, а тот самый легендарный Дом на набережной, он же Первый Дом советов — солидный комплекс на берегу Москвы-реки, где жила элита СССР, сливки советского общества: артисты, ученые, писатели и видные партийные деятели, фамилии которых боялись произносить вслух. Но и они были не всемогущи — за десять лет, с 1930-го по 1940-й, почти 800 жильцов были репрессированы. Автор книги, историк-словист, собрал и изучил огромное количество материала и выбрал очень сложный и удачный, без обличения или оправдания, тон. «Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение», Алексей Юрчак Философ и культуролог Славой Жижек назвал эту книгу лучшей работой о позднем периоде Советского Союза, а в 2015 году она была удостоена премии «Просветитель». Антрополог Юрчак попытался понять, почему так быстро развалился «союз нерушимый» и как вышло, что развал этот стал для его бывших граждан чем-то совершенно закономерным. Описание позднесоциалистического быта строится не на популярных стереотипах о «совке», а на глубоком культурном и антропологическом анализе. Кроме того, автор опирается на СМИ того времени, воспоминания и письма. «Опасные советские вещи. Городские легенды и страхи в СССР», А. Архипова, А. Кирзюк Городские легенды — важная и интересная часть фольклора. В том числе и потому, что за странными и нелепыми на первый взгляд страшилками стоят вполне реальные исторические факты, о которых сами рассказчики могут не иметь никакого представления. Авторы пытаются объяснить, откуда взялись слухи про отравленные джинсы, лезвия в иностранных жвачках и чего на самом деле боялись советские дети и взрослые.