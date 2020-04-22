6 фантастических романов апреля

Когда реальность за окном не очень-то радует, остается только уходить с головой в придуманные миры. Собрали крутые фантастические романы, которые разбавят твои будни. «Звезда Пандоры» - Питер Гамильтон Англичанин Питер Гамильтон — амбициозный автор больших, продуманных романов с массой деталей. «Звезда Пандоры» — внушительная книга на 1 000 страниц, первая часть так называемой «Саги содружества» (кроме «Звезды» в неё входит ещё один роман, который в 2015 году на русском языке должно выпустить то же издательство, «Фантастика книжный клуб»). Действие происходит в 2380 году, когда человечество вот уже несколько сотен лет колонизирует Галактику. Группа астрономов обнаруживает в далёком космосе необъяснимый феномен — исчезновение двух звёзд — и отправляет разведывательную миссию к месту происшествия. Главное тут даже не сюжет, а то, что по-английски называется worldbuilding: для «Саги» Гамильтон придумал и описал сложный мир, в котором сосуществуют сразу несколько инопланетных рас. «Бесконечное море» - Рик Янси Инопланетяне, обнаружившие Землю в поисках нового дома, хотят очистить её от людей — чтобы потом заселить. Уничтожение идёт волнами: отключение электричества, цунами, эпидемия и так далее. Кэсси Салливан и её друзья переживают все волны и остаются одними из последних людей на Земле. «Вера» - Джон Лав «Вера» — это название таинственного космического корабля, с которым в далёком будущем сталкивается человечество. За 300 лет до начала событий книги от столкновения с «Верой» уже погибла одна инопланетная цивилизация — теперь с ним должны справиться люди. «День 21» - Кэсс Морган Земля перестала быть пригодной для жизни, и люди сбежали с неё на космическом корабле-ковчеге. Какое-то время спустя обитатели корабля выбирают сто молодых людей и девушек и отправляют их на родную планету, чтобы проверить, не изменились ли условия. В первой книге герои успели провести на Земле совсем немного времени — действие же «Дня 21» начинается через 21 день после того, как они приземлились. «Мечты богов и монстров» - Лэйни Тейлор Серия Лэйни Тейлор «Дочь дыма и костей» по всем формальным признакам похожа на все подобные книги: слегка мистический сюжет с мотивами антиутопии (в заключительной части так и вовсе начинается революция), главные герои-подростки, уже снимающиеся по книгам фильмы и так далее. Тем не менее Тейлор пишет лучше многих своих коллег: у неё получается красивое урбанистическое фэнтези, с объёмными и развивающимися персонажами и небанальными идеями. «Мечты богов и монстров» — третья и заключительная книга серии; на английском она вышла весной этого года и получила множество восторженных отзывов.