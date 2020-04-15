5 толстых книг для длинного карантина

Карантин - отличный повод отбросить легкое чтение и взяться за сложные и монументальные произведения. Мы как раз собрали 5 книг, которые дадутся не каждому. Элеаннор Каттон «Светила» Добро пожаловать в Новую Зеландию в самый разгар золотой лихорадки! Двенадцать человек — включая священника, аптекаря, издателя местной газеты, двух китайцев и туземца-маори — сходятся в задней комнате захудалой гостиницы обсудить несколько таинственных происшествий, в которые они так или иначе оказались впутаны: бесследно исчез фантастически удачливый юноша, которому принадлежит львиная доля местных участков, а в хижине умершего той же ночью бедного старателя обнаружился огромный золотой клад, после чего самая популярная из «ночных бабочек» Хокитики решительно встала на путь исправления. Двенадцать заговорщиков выкладывают все как на духу случайно затесавшемуся в их ряды незнакомцу. Эдриан Джоунз Пирсон «Страна коров» Чарли приезжает в колледж Коровий Мык, где он еще не знает, чем ему, координатору особых проектов, предстоит заниматься. Задачи, кажется, предельно просты — ?добиться продления аккредитации для колледжа и устроить рождественскую вечеринку с размахом. Но Чарли придется пободаться с бюрократией: в колледже есть два противоборствующих лагеря, и их вражда может помешать ему добиться цели. Один лагерь — ?мясоеды старой закалки, тогда как другой — ?новое поколение вегетарианцев. В лабиринте из «мяса раздора», странного преподавательского состава и сомнительного набора учебных дисциплин Чарли придется искать не самые очевидные выходы, граничащие с безумием. Томас Пинчон «Радуга тяготения» Этот роман поддастся только самым эрудированным. Написанный в 20 веке, его можно по праву назвать самым недоступным и навороченным романом прошлого столетия. Более 400 персонажей, трансгрессивные сексуальные похождения, шизонаркотики, философия детерминизма и кальвинистская предопределенность бытия, собаки Павлова, мыслящие лампочки, экскурс в историю нацизма, обернувшуюся излетом астронавтики. Марк Z. Данилевски «Дом листьев» Джонни Труэнт находит рукопись, написанную слепым стариком Зампано. Рукопись — это книга, которая представляет собой детальнейший и подробнейшим образом комментированный анализ документального фильма «The Navidson Record», снятого лауреатом Пулитцеровской премии, фотокорреспондентом Уиллом Нэвидсоном. Только в реальности нет и никогда не существовало ни этого фильма, ни Уилла Нэвидсона. Джонаттан Литтелл «Благоволительницы» Исторический роман французского писателя американского происхождения написан от лица протагониста - офицера СС Максимилиана Ауэ, одного из рядовых исполнителей нацистской программы "окончательного решения еврейского вопроса". Действие книги разворачивается на Восточном фронте (Украина, Северный Кавказ, Сталинград), в Польше, Германии, Венгрии и Франции.