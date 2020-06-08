5 спектаклей этого лета, которые нельзя пропустить

В нашей подборке — много современного танца, гипнотизирующий монолог Эндрю Скотта и аудиоспектакль, если вам надоело смотреть все онлайн. «Прощай, старый мир!» Бытовой сюрреализм в пяти квартирах от хореографа Владимира Варнавы и художника Павла Семченко. Новая постановка Владимира Варнавы, созданная совместно с художником Павлом Семченко, создателем Русского инженерного театра «АХЕ», — результат 90 часов онлайн-репетиций и попытка представить мир, суженный до пространства квартир. Жилая площадь превращается в сцену, смартфоны — в полноправных участников действа, а языком новой реальности становится современный танец. «Тела» Тело как инструмент в знаменитой постановке Саши Вальц в трансляции важнейшего берлинского театра спустя 20 лет после премьеры. Вальц пытается разобраться, что мы будем делать, если тело, представленное здесь как инструмент, вдруг сломается, и где границы нашей власти над ним. Надеемся на светлое будущее. TOM Сложносочиненный проект про самопознание на главной площадке современного танца в Лондоне. Брэнсон создал dance-for-camera installation, где исследует вопросы самопознания, изоляции и одиночества. Возможно, не самый жизнеутверждающий проект для вечера в преддверии лета, но он того стоит: отличный пример экспериментального проекта, когда уже неясно, где театр, а где, например, видеоарт. Hip hop и b-boying Брэнсон объединяет с передовыми технологиями, анимацией и фотограмметрией. «Морская дамба» Моноспектакль того самого Эндрю Скотта в лондонском Bush Theatre. Гипнотизирующий получасовой монолог Эндрю Скотта, сыгравшего Джима Мориарти в «Шерлоке» и сексуального священника в «Дряни» (Fleabag), о семейной жизни, искусстве, природе и многом другом. «За белым кроликом» Для тех, кто предпочитает слушать: аудиоспектакль Вики Приваловой по пьесе Марии Огневой. История о том, как пойманная ночью попутка превращает жизнь и смерть двух девочек в бесконечное падение в кроличью нору.