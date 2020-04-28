5 современных фильмов из Грузии

Не Голливудом единым. Собрали для тебя уникальные грузинские фильмы, на которые точно стоит потратить свой вечер. Открывай бутылочку Саперави и наслаждайся. Прогульщики Двадцать лет назад, еще во времена СССР, Чеки и Заза ходили в престижную школу в Тбилиси. Наши дни: первый превратился в героинового наркомана, второй — в богатого и знатного министра, а их дети продолжили традицию и ходят в то же учебное заведение, уже, впрочем, подрастерявшее свой престиж. А рядом со школой вечно ошивается загадочная группа полицейских, выискивая тут и там потенциальных арестантов. Все ушли Мальчик Гарри познает мир через удивительный Тбилиси, в котором сосуществуют разные люди, как реальные, так и совершенно сказочные. Есть смешная бабушка героя, которая привязывает его левую руку к телу, что сделать из него правшу. Есть гадалка, способная упрятать плохие сны в бутылку. Есть удивительный властелин городских голубей, который мечтает однажды заселить птицами весь город. Слепые свидания Неудачливый учитель истории Сандро ищет любовь на сайтах знакомств, но все безуспешно. Наконец однажды ему везет и он находит прекрасную Манану, с которой удается завязать отношения. Но выясняется, что девушка замужем, и ее муж скоро выходит на свободу. Решив переговорить с возможным экс-супругом с глазу на глаз, Сандро встречает его у тюрьмы — но в итоге, испугавшись, прикидывается таксистом и вместе с неожиданным компаньоном отправляется в путешествие по Тбилиси. Страшная мать Манана — пожилая, но все еще красивая и яркая женщина. Хотя, похоже, остатки энергии ее постепенно покидают: вынужденная выбирать между семьей и страстью к писательству, она медленно, но верно угасает. Однажды на ее пороге появляется одержимый поклонник, уверяющий, что ее странные, полные штампов порнографические рассказы гениальны, и предлагает ей все возможности для реализации. Это событие лишь усиливает кризис в семье Мананы и обостряет ее отношения с деспотичным мужем. Пусть лето больше не настанет никогда Молодой парень без имени уезжает из родной деревни в большой город, чтобы пройти отбор в танцевальную группу, но, пролетев, он вынужден искать деньги на пропитание. В итоге он устраивается бойцом в подпольный бокс и время от времени оказывает секс-услуги мужчинам. В одного из них он даже влюбляется, но, испытав разочарование, возвращается на родину. Там он подвергается унижениям и осуждению.