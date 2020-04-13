5 шедевров авторского кино

Надоел мейнстрим? Лови нашу подборку шедевров авторского кино. История призрака (2017) Несмотря на то, что “История призрака” никакой не хоррор, мы обещаем, что фильма у тебя от него будут мурашки по коже. Картина рассказывает об умершем мужчине, который после смерти стал призраком и оказался навсегда прикован к своему дому. Он безучастно наблюдает за тем, как его жена страдает и переживает его смерть, как в его дом заселяются новые жильцы и начинают разворачиваться уже совсем другие истории. Идеальная няня (2019) Как ты представляешь себе идеальную няню? Опрятная француженка с огромным опытом, милая, добрая и заботливая. Молодая пара находит как раз такую гувернантку для своих детей. Вот только они не догадываются, что в ее душе скрывается всепоглощающая тьма. Пианистка (2001) Эрика — профессор Венской консерватории. Но сама она далека от гармонии небесных сфер. Женщина всё ещё спит в одной кровати со старой матерью, тайно посещает порномагазины и под кроватью держит набор садомазохистских инструментов. Когда же в неё влюбляется один из учеников, она шокирует его своей реакцией и поведением. Синдром Петрушки (2015) В жизни Петра есть две радости - его обожаемая работа (создание марионеток) и не менее обожаемая жена Лиза. Как-то раз он решает соединить две этих страсти и создает точную копию Лизы. Он одержим своим творением, грань между вымыслом и реальностью, куклой и живой женщиной стирается в его воображении. Друзья (2015) Двое друзей — это заносчивый красавчик Абель и начинающий актер Клеман. Дружба дает трещину, когда оба влюбляются в Мону — симпатичную продавщицу в кофейном киоске на Северном Вокзале Парижа. Смешливая, но неприступная и загадочная, она не поддается на уловки романтиков — и на то есть причина. Любовный треугольник, то нелепый, то довольно опасный, складывается сам собой. Трое таких разных людей отправляются на ночную прогулку, которая раскроет тайну Моны и навсегда изменит друзей.