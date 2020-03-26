5 сериалов для тех, кто хочет расширить кругозор

Для карантина и не только, собрали 5 небанальных сериалов для уютных посиделок дома. «Единственный ребёнок» Двухчасовая драма, созданная совместо с SundanceTV и BBC. Молодая девушка Мэй родилась в Китае, но была отдана на удочерение в Англию из-за политики одного ребенка. Мэй никогда не видела своих родителей, но выехала им на помощь в Южный Китай при первой возможности. И здесь ей придется столкнуться с неприглядной стороной своей родины, пропастью между богатыми и бедными, безразличием партийных работников и коррупцией. «Марко Поло» Продюсеры шоу обещают тайны монгольского двора, жгучие любови, фехтование на мечах и реки крови. А сама картина рассказывает о приключениях знаменитого путешественника на службе у хана Хубилая. «Моцарт в джунглях» Если ты любишь сериалы о прогрессивной современной молодежи, пытающейся найти свое место в жизни, то эта работа придется тебе по душе. Главная героиня профессионально занимается академической музыкой и пытается устроиться в филармонию. Картина наполнена не только интересными сюжетными поворотами и глубокими диалогами, но и прекрасной музыкой. «Земля: Новая природа» За пять выпусках сериала «Земля: Новая природа» команда эколога Муттулингама Санджаяна побывала в 29 странах. Главная идея сериала - люди не просто влияют на судьбу планеты, они все еще остаются ее частью. «Лучше звоните Солу» Ответвление “Во все тяжкие” о пронырливом адвокате Соле Гудмане, который выпутывал из бед и обелял Уолтера с Джесси. Новое шоу будет приквелом, в нём расскажут историю становления персонажа. Из других героев «Во все тяжкие» в сериале наверняка появится только громила Майк Эрмантраут.