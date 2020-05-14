5 секретов известных картин, про которые никто не говорит

Ты видел эти картины много раз. Но спорим, ты не знал, что за ними скрывается. «Последний день Помпеи», Карл Брюллов Тот парень с ящиком красок на голове в левом углу картины — это сам Брюллов. Да, он нарисовал себя на своем полотне. Гениально. «Сад земных наслаждений», Иероним Босх Видишь леди, купающихся в воде, а вокруг скачут мужчины? Предметы на головах дам могут показаться странными и рандомными, но я сейчас объясню. Так вот, черные птицы означают несчастье и скверный характер, а ягоды — распутство и похоть. А характер мужчины определяется тем животным, на котором он сидит. Найдя свою вторую половинку, мужчины и женщины разбредаются по саду, чтобы наслаждаться райской, распутной жизнью вдвоем. Как говорится, каждой твари по паре.«Обнаженная, сидящая на диване», Амедео Модильяни На картине изображена возлюбленная художника — Жанна. Они встретились как раз в 1917 году. Модильяни был совсем от нее без ума и писал ее как минимум 25 раз. Так получилось, что им не суждено было долго прожить вместе. В 1920-м он умер от туберкулеза, а на следующий день она покончила с собой.«Маха одетая», Франсиско Гойя Махой в Испании называли девушек из низшего общества с буйным нравом. У картины есть пара, которая была написала раньше. Там эта же маха, только раздетая. Вообще за обнаженку Гойя мог легко попасть в тюрьму, ведь в те годы в Испании властвовала инквизиция и церковь всеми силами пыталась влиять на искусство. Обнаженная натура считалась безнравственной и была под запретом, но разве это остановило Гойю? Конечно же нет, тем более что он имел надежные связи в самых верхах. Но даже этот факт не позволил художнику показывать внаглую голую женщину. Обычно выставлялась «Маха одетая». И только иногда с помощью специального механизма из-за картины выезжало другое полотно с обнаженной женщиной.«Чудо со статиром», Мазаччо Фреска появилась не просто так, а была сделана по заказу государства. Глупым людям нужно было показать, как важно платить налоги. В то время в Италии как раз разрабатывалась налоговая реформа.