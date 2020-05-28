5 самых дорогих проектов Захи Хадид

Заха Хадид стала первой в истории женщиной, получившей престижную Притцкеровскую премию, и одним из величайших архитекторов XX века. Вспоминаем пять дорогостоящих проектов Хадид. Многофункциональный комплекс City of Dreams, Макао, Китай Компания Захи Хадид занималась проектом одной из четырех башен многофункционального игорно-гостиничного комплекса «Город грез». Это 40-этажная гостиница на 780 номеров с ресторанами, магазинами и казино, которая откроется в 2017 году. Общая стоимость строительства комплекса City of Dreams оценивается в $2,4 млрд.Центр водных видов спорта в Лондоне Одно из основных мест проведения летних Олимпийских игр в Лондоне. Это крытый объект на 2500 мест с двумя 50-метровыми бассейнами и одним 25-метровым бассейном для дайвинга. Его строительство обошлось в ?269 миллинов (около $347 млн).Мост шейха Зайда, Абу-Даби Мост длиной 842 метра назван в честь бывшего президента Объединенных Арабских Эмиратов, чей фонд спонсировал строительство множества культурных объектов, и обошелся в $300 миллионов.Центр Гейдара Алиева, Баку Этот проект в 2014 году получил премию «Дизайн года» и стал одной из самых узнаваемых работ Захи Хадид. По данным СМИ, власти Азербайджана потратили на строительство $250 миллионов.Особняк для российского миллиардера Владислава Доронина Это последний проект, спроектированный Захой Хадид от и до. По данным The Daily Mail, Доронин купил участок в Барвихе за ?20 миллионов, а сейчас строение, напоминающее космический корабль, оценивается в ?140 миллионов ($180 млн).