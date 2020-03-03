5 Пулитцеровских книг, которые ты захочешь прочитать

Краткая справка: Пулитцеровская премия - это награда, присуждаемая литературным и музыкальным произведениям, созданными гражданами США. Несмотря на то, что премия много раз критиковалась за излишнюю субъективность, награда ни разу не отдавалась популистским произведениям, многие работы никогда не входили в списки бестселлеров и могли выходить маленьким тиражом. Эндрю Шор Грир «Лишь» (2018) Сразу предупреждаем: описание сюжета может отвернуть вас от прочтения книги. Так как выглядит он довольно незамысловатым. Писатель Артур Лишь получает приглашение на свадьбу бывшего бойфренда, которого он все ещё горячо любит. Поэтому герой собирает со всех углов приглашения на литературные мероприятия и отправляется странствовать по миру. Пулитцер за это произведение сопровождался фразой «За великодушную книгу о старении и сущности любви, музыкальную в своей прозе и обширную по структуре и размаху». Лично мы уже бежим читать. Колсон Уайтхед «Подземная железная дорога» (2017) Кора - темнокожая девочка-рабыня, чья мать сбежала когда-то с плантации и так и не была найдена. Кора решила повторить поступок матери и удрала вместе со своим другом Цезарем. Теперь по их следу идёт суровый охотник, который когда-то упустил мать Коры и для которого поймать беглецов - главная цель в жизни. Если ты ждёшь классического романа о рабстве в США, то вынуждены разочаровать: история сильно отличается и по духу, и по сюжету. Тем не менее, прочитать рекомендуем. Донна Тарт «Щегол» (2014) Кажется, про эту книгу слышали уже все, так как на экраны недавно вышла ее экранизация. Тринадцатилетний Теодор Деккер приходит с матерью в Метрополитен-музей, в котором происходит взрыв. После этого печального события у него остаётся только кольцо и небольшая картина голландского художника. Главный вопрос произведения: может ли один неверный поступок навсегда изменить жизнь человека? И можно ли знать заранее, будет ли этот поступок неправильным? Элизабет Стоун «Оливия Каттеридж» (2009) Это произведение уж точно не оставит тебя равнодушным. Оно про историю одинокого старения человека, через которую пройдёт каждый из нас. Оливия - не самый позитивный персонаж, она не вызывает симпатии, и именно это делает ее такой реалистичной. Добавьте к этому соус из циничного юмора Элизабет Стоун, и идеальная книга готова. «Очень многие врачи заставляют тебя чувствовать себя черт-те как, вроде ты всего-навсего толстый кусок мяса, движущийся на конвейерной ленте» Джеффри Евгенидис «Средний пол» (2003) А вот это произведение как раз для тех, кто ждет не филасофских размышлений, а интересный сюжет. В 1960 году в Детройте рождается гермафродит. И по ходу книги мы узнаем, что такая случайность на самом деле является цепью связанных собой явлений. Особый бонус книга получает за то, что рассказывает процесс взросления Кэла (главного героя книги) и проводит нас через опыт, недоступный большинству людей.