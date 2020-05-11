5 острых комедий, снятых женщинами

Немного женского юмора, эстетичные кинокартины и хорошие актеры. «Леди Берд», реж. Грета Гервиг, 2018 Ученица католической школы мечтает об артистической жизни, но родители пытаются уговорить ее на сельскохозяйственный институт — пока она готовится к выпускному, встречается с мальчиками и разбирается с подружками. «Телефонная линия», реж. Джиллиан Робеспьер, 2017 Молодая американка, переживающая проблемы в отношениях, возобновляет активное общение с родителями и сестрой и понимает, что ее личная жизнь находится под огромным влиянием родительских ошибок. «Тони Эрдманн», реж. Марен Аде, 2016-е Живущая в Бухаресте карьеристка из Германии переживает травматичное вторжение отца — преподавателя музыки и любителя беспощадных розыгрышей. Получив холодный прием, он начинает преследовать ее в образе акулы капитализма, самоуверенного бизнес-коуча Тони Эрдманна. «Хватит слов», реж. Николь Холофсенер, 2013 Не самый очевидный любовный треугольник с Джеймсом Гандольфини, Джулией Дрейфус и Кейтлин Кинер. Главная героиня заводит роман с приятным разведённым мужчиной и случайно становится близкой подругой его жены, которая не замолкая рассказывает, что было не так в ее несложившемся браке. «Девочки», реж. Лина Данэм, 2012?2017 Поворотный для комедии XXI века сериал Лины Данэм о четырех подругах из Бруклина, проживающих кризис 20-летних вместе с родителями, начальниками, бойфрендами, подружками — и в полном одиночестве в том числе. Главную роль играет сама создательница сериала — противоречивая, саркастичная феминистка-вундеркинд.