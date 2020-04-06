5 онлайн фитнес-клубов для тех, кто на карантине
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Чтобы не превратиться в заплывший жирком овощ во время изоляции, мы собрали инициативы фитнес-клубов и спортивных брендов с онлайн-тренировками. World Class World Class - это онлайн-тренировка на YouTube. Программу запустили совместо со Сбербанком, Okko, more.tv и Москомспортом. Посмотреть тренировки можно здесь: https://www.youtube.com/user/WorldClassRussia X-Fit X-Fit также не остается в стороне и проводит тренировки по разным направлениям: атлетика, пилатес, йога, dance mix, Body&Mind и другие. Доступны и специальные программы для детей. Тренировки можно посмотреть как онлайн, так и в записи. https://www.youtube.com/user/XFitRussia/featured UFC Gym UFC Gym проводит тренировки как у себя на сайте в разделе с видеопроектами, так и через прямые трансляции в Инстаграм. https://ufcgymrussia.ru/home-workouts Adidas Adidas пошел дальше и решил делать воркауты вместе со звездами. На каждую тренировку будет приглашена знаменитость из числа амбассадоров бренда. https://www.adidas.ru/hometeam FitStars FitStars совместо с бредном еды Grow Food будет проводить прямые эфиры на YouTube с тренировками по популярным направлениям: силовые и кардио, растяжка, йога и другое. А на сайте FitStars уже доступно более 700 тренировок на любой вкус. https://www.youtube.com/channel/UCqbzgUspmnD40kwlY5rhgDQ