5 необычных экранизаций сказок

Не все сказки были написаны для детей. И не все экранизации похожи на сказки. Делимся самыми эстетичными экранизациями популярных и не осень сказок. Бесконечная история Это произведение построено по классической схеме: мальчик, которого все обижают, переносится в сказочную страну, где из лузера превращается в героя. Во время экранизации (а это 1984 год) ещё не было навороченных спецэффектов, поэтому создатели делали декорацию и костюму вручную. Мальчик с пальчик Экранизация 1985 года, где мальчик Спиридитис уходит от злой мачехи и попадает в замок Матери Ветров. Чудесный лес Хорватско-американская анимационная экранизация книги югославской писательницы Сунчаны Скриньярик. Художник засыпает в волшебном лесу, а, когда просыпается, понимает, что оказался в мире говорящих зверей, где его кисточка способна творить чудеса, и теперь он — надежда всех обитателей леса, которых терроризирует царь Кактус и его армия живых алебард. Красавица и чудовище Французский фильм 2014 года. Картина вышла мрачной эротичной, во многом потому, что ее доверили режиссеру «Сайлент Хилл» Кристофу Гансу. Страшные сказки Откровенное, мрачное, натуралистичное кино, которое точно не стоит смотреть детям. Тут людоеды занимаются сексом с принцессами, Сальма Хайек ест драконье сердце (на самом деле бычье), а Венсан Кассель делает куннилингус куртизанкам в карете.