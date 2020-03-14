5 направлений электронной музыки, когда все остальное надоело.

Пока добираешься до очередного крутого мероприятия, можно послушать что-нибудь интересненькое. Проведём тебя по не мейнстримным жанрам электронной музыки и порекомендуем что-нибудь для пополнения плейлистов. Синти-поп Синти-поп (или синтетическая популярная музыка) - один из самых известных ответвлений в электронике. Музыка создаётся с помощью компьютера и синтезатора, голос исполнителя обычно холодный и отчуждённый, сопровождается музыкальными эффектами. Постепенно в обиход музыкантов стали входить драм-машины, сделавшие синти-поп еще больше доступным. Самые известные исполнители: Depeche Mode, Camouflage, De/Vision, And One, Melotron, Cause & Effect, Mesh, Wolfsheim, New Order, Iris, T.O.Y. Футуристический синти-поп Футур-поп объединил классический синти-поп с мелодичной вокальной линией. Такую музыку можно слушать и на вечеринках, и в спокойной обстановке. Жанр футур-поп до сих пор развивается, здесь можно услышать как классические танцевальные композиции, так и более уникальные медленные мелодии. Самые известные исполнители: VNV Nation, Apoptygma Berzerk, Icon Of Coil, Neuroticfish, Endanger, Colony 5, Angels & Agony, Pride And Fall, Namnambulu, Frozen Plasma, Assemblage 23. Синти-гот Этот жанр пошёл из Голландии и объединил в себе романтичные синти-поп и мрачный рок. У этого направления есть множество ответвлений, например, некоторые успешно сочетают синти-гот с классической музыкой или с депрессивным готик электро. Самые известные исполнители: The Frozen Autumn, BlutEngel, The Cruxshadows, L'Ame Immortelle, Kirlian Camera, Pulcher Femina, Project Pitchfork, Diary Of Dreams. Индастриал метал Индастриал метал - это смешение рока и электронной музыки. Здесь гармонично соединяются звуки тяжелой гитары с электрическими нотами синтезаторов. Проблема с определением границ этого направления в том, что разные группы исполняют совершенно разную музыку, которую можно было бы отнести к индастриал метал. Некоторые исполнители не чураются использовать элементы мейнстримных хип-хода, дабстепа и драм-н-бэйса. Самые известные представители: Nine Inch Nails, Ministry, Fear Factory, The Kovenant, Neurotech, Sybreed, Rammstein. Дарк-электро Идеальное направление, если вы хотите ненадолго погрузиться в депрессию. Дарк-электро - это тягучие мелодии и мрачные тексты, искаженный вокал и гнетущая атмосфера. Позже появилось мексиканское ответвление, которое добавило немного света в этот тяжелый жанр и сделало дарк-электро более танцевальным. Самые известные исполнители: :Wumpscut:, Amduscia, [:SITD:], C-Lekktor, God Module, Negative Format, Die Sektor.