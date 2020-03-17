5 мощных театральных событий весны

Пока мы надеемся, что разбушевавшийся коронавирус успокоится, сделали подборку важных театральных событий этой весны. «Я и Фрида» «Я и Фрида» - это театральная постановка в стиле модного в последнее время автофикшна. Адепты этого жанра отказываются от придумывания несуществующих героев и историй, а вместо этого тщательного документируют собственную жизнь, а после показывают ее на сцене. Эта работа - не исключение. Автор Наргиса Абдуллаева сама переехала в Москву из Ташкента. В столицей ей не пророчили блестящей карьеры, зато часто сравнивали с Фридой Кало. Это автор и постаралась отразить в спектакле. «Покорность» Если тебе нравится мечтать о возможном сценарии развития человечества, приглашаем на «Покорность». Действие разворачивается в 2022 году во Франции, власть в которой перешла к социалистам-мусульманам. Согласись, звучит интересно. «Аллюки» Отойдём от драматургии и посмотрим на вечную оперу. Здесь не будет нафталина и классических сценариев, «Аллюки» - это опера на языках малых народов России, но без этнических стереотипов. «Лилит/Одуванчики» От оперы к танцам - два танцевальных шоу в рамках программы «Золотые маски». «Лилит» рассказывает о первом библейской женщине, а «Одуванчики» - о службе в ВДВ. «ЛАВ (летучие ароматические вещества)» Бывал на обонятельном спектакле? «ЛАВ» - из таких. Здесь все внимание направлено на наслаждения ароматами: леса, кофе, больницы… Хочешь узнать, какой запах отражает смерть? Тогда стоит посетить спектакль.