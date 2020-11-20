5 мест, где пережить непогоду

1. ЧБКафе Наб.реки Мойки, 27 89819179599 Черно-белая кофейня, чтобы глазоньки твои не умерли от ярких цветов после серости на улице. Вся мебель и стены здесь будто распечатаны на принтере. В меню - кофейная и чайная классика, в пару к ним - закуски и десерты. Идеальное место для фото в формате 2d. 2. Вкус Искусства Суворовский пр-т, д. 15 89110849439 Загляни за кофе и окажись в атмосфере искусства! Небольшая арт-кофейня в центре Петербурга с собственной библиотекой книг про театр, кино и жизнь художников. 3. AEffect Ждановская ул., 45 89110181519 Как телепортироваться из Питера в Южную Америку ? Зайти в ресторан AEffect - ресторан гастрономических путешествий на Леонтьевском мысе. Внутренние помещения ресторана оформили экранами, на которых показывают ролики из разных стран и континетов (сейчас остановка Южная Америка) Вина, коктейли и главные испано-португальские хиты в меню. 4. Ленинградский экспресс улица Салова, 61 89111062399 Ту-туууу, ваш заказ подъехал. Изюминка кафе - оригинальная система обслуживания в виде железной дороги и поездов. Вы не сможете остаться равнодушными, увидев, как ваш заказ подъезжает прямо к столику на маленьком поезде! 5. Mendeleev bar Банковский переулок 6 89817573737 Такую таблицу Менделеева ты точно выучишь! Потому что в ней не литий-хром, а лучшие коктейли бара: в пробирках, колбах, химической посуде... Ярко и очень необычно!