5 лучших музыкальных спектаклей

Опера с индийскими мотивами, кантата-оратория на тему комментариев в интернете, симфония на старинных звуковых аппаратах, японский балет и мюзикл по Хармсу — и их композиторы. «Титий Безупречный» «Титий» — саркастическая антиутопия, которая опирается на шекспировского «Тита Андроника». Темы самые важные — государство, общество и искусство. Музыка не отстает: композитор Маноцков написал интереснейшее произведение, в котором от академической оперы остался один лишь любовный дуэт. Все остальное — выстроенная и продуманная партитура, в которой соединяются эксцентрика, индийские мотивы и барокко на манер Альфреда Шнитке. «Униженные и оскорбленные» Кантата-оратория по мотивам комментариев оскорбленных в своих чувствах интернет-пользователей. Сам спектакль безоценочен — это попытка отстраниться от скопившихся социокультурных и политических проблем. Документальные тексты — лишь основа для создания музыки, поэтому слова не несут эмоционального заряда. Композитор Сысоев действует здесь чисто христианским образом — это такое христианское дзюдо, то, про что говорят “подставь вторую щеку”. «Звуковые ландшафты» Не совсем спектакль, скорее музыкальное произведение — симфония-мистерия в четырех частях, и исполняется она на самых диковинных музыкальных инструментах и шумовых машинах. Раньше они использовались для звукового оформления в театре и кино, но с появлением граммофонной и магнитной звукозаписи были забыты и остались лишь в театральных музеях. «Расемон. Вариации» Этот балет — первая попытка театра поработать в медиажанре. Видеопроекции стали не только частью сценографии, но и своеобразным партнером артистов. Спектакль, как пазл, строится в пространстве малой сцены театра, которая представляет собой черный куб и не имеет традиционной оркестровой ямы. Крестьянин и его подруга находят тело самурая и пытаются понять, кто совершил убийство. Далее следуют четыре вариации — четыре возможных сценария развития событий, изложенные от разных лиц и посредством разных танцев. Традиционные хореографические формы во взаимодействии с языком медиа — новое, экспериментальное для театра зрелище. «Хармс.Мыр» Максим Диденко создал из стихотворений Даниила Хармса фантасмагорический мюзикл, минуя самые «заезженные» (если уместно так говорить о не самом репертуарном авторе) произведения вроде «Елизаветы Бам». Получился яркий и одновременно мрачный спектакль, в котором знакомые многим тексты, в том числе и детские стихотворения, обретают новую жизнь. Мюзикл здесь — не привычное буржуазное развлечение, но от этого желание встать и танцевать вместе с артистами никуда не пропадает.