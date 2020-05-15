5 лучших документалок Netflix

Когда художественное кино надоедает, самое время перейти на документалки! Истории там бывают похлеще выдуманных. Делимся нашим списком лучших документалок. «Лагерь калек» Действие этого трогательного до глубины души документального сериала разворачивается в летнем лагере, который в корне изменил движение по защите прав инвалидов. Главные герои — группа подростков, через которых режиссер исследует эпоху, когда права инвалидов трагически игнорировались. «Соль, жир, кислота, тепло» Американский шеф-повар Самин Носрат путешествует по миру, исследует и проповедует важность четырех основных столпов кулинарии. Одновременно познавательный и расслабляющий сериал. Начнете смотреть из-за сложностей кулинарии, не сможете оторваться из-за харизмы самого Самина. «Икар» Режиссер Брайан Фогель намеревался поэкспериментировать с допингом, чтобы выиграть соревнование по велоспорту, но на практике его личное расследование привело к еще большему, зловещему скандалу. «Вудсток: три дня, изменившие поколение» Созданный к 50-летнему юбилею знаменитого музыкального фестиваля, фильм возвращает нас в особенный исторический момент, который сплотил людей во время войны и политического безразличия. «Чирлидеры» Это история группы поддержки колледжа Наварро, которая переживает эмоциональные взлеты и падения, вполне себе отвечающие американской культуре чирлидинга.