5 лучших документалок Netflix
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Когда художественное кино надоедает, самое время перейти на документалки! Истории там бывают похлеще выдуманных. Делимся нашим списком лучших документалок. «Лагерь калек» Действие этого трогательного до глубины души документального сериала разворачивается в летнем лагере, который в корне изменил движение по защите прав инвалидов. Главные герои — группа подростков, через которых режиссер исследует эпоху, когда права инвалидов трагически игнорировались. «Соль, жир, кислота, тепло» Американский шеф-повар Самин Носрат путешествует по миру, исследует и проповедует важность четырех основных столпов кулинарии. Одновременно познавательный и расслабляющий сериал. Начнете смотреть из-за сложностей кулинарии, не сможете оторваться из-за харизмы самого Самина. «Икар» Режиссер Брайан Фогель намеревался поэкспериментировать с допингом, чтобы выиграть соревнование по велоспорту, но на практике его личное расследование привело к еще большему, зловещему скандалу. «Вудсток: три дня, изменившие поколение» Созданный к 50-летнему юбилею знаменитого музыкального фестиваля, фильм возвращает нас в особенный исторический момент, который сплотил людей во время войны и политического безразличия. «Чирлидеры» Это история группы поддержки колледжа Наварро, которая переживает эмоциональные взлеты и падения, вполне себе отвечающие американской культуре чирлидинга.