5 крутых книг, которые совсем скоро экранизируют

Вспомнили десять неочевидных книг, которые скоро появятся на наших экранах, а пока могут появиться в твоих читалках. Лиана Мориарти, «Девять совсем незнакомых людей» Австралийская писательница Лиана Мориарти наиболее известна романом «Большая маленькая ложь», точнее мини-сериалом на его основе. Лиана Мориарти очень хорошо умеет управляться с историями про темные стороны внешне идеальных мест и отношений, будь это жизнь счастливой семьи в тихой глубинке, как в романе «Большая маленькая ложь», или опасные методы русской хозяйки лечебного пансионата, как в книге «Девять совсем незнакомых людей». Ее сюжеты как будто намеренно спорят с любой мечтой о современной идиллии: нет никаких счастливых браков, не купить за деньги волшебного духовного преображения, иди и лечи себя сам. Фредрик Бакман, «Вторая жизнь Уве» Первый успех шведского писателя Фредрика Бакмана — роман о ворчливом старике Уве, который на всех сердится и хочет свести счеты с миром, а мир ему на это: погоди умирать, Уве, нам без тебя никак не справиться. У Бакмана все книги такие: здесь обычный читатель, забывший детство и не желающий помнить о старости, вдруг обнаруживает в себе бездну сочувствия к старичкам и понимания к детям. Миллионные тиражи книг Бакмана и их огромная популярность во всем мире возникают именно от нехватки в мире наивной доброты и возможности отвлечься от его настоящей сложности. Роберт Джордан, «Колесо времени» Фэнтези-цикл из 1990-х, который вдохновлялся Средиземьем, но в итоге Роберту Джордану удалось придумать свой мир, разнообразный и сложный, существующий одновременно в прошлом и будущем Земли. Одно из его достоинств для современного читателя — сильные женщины, которые не остаются в тени магов и воинов мужчин. Еще до Наоми Алдерман Джордан придумал мир, где силу могут использовать только женщины, поскольку мужчины нехорошо с ней обращались. Сам писатель говорил, что всех своих героинь списывал с жены. Делия Оуэнс, «Там, где раки поют» Главная героиня — дикая девочка, выросла одна на болотах без мамы и без папы, но благодаря самообразованию сумела стать биологом и художником и нарисовала несколько книг о болотной флоре и фауне. Ее обвинили и судят за убийство местной футбольной звезды, но до конца романа читатель так и не узнает, виновна ли она и важно ли это. Джеймс Макбрайд, «Птичка Господа милосердного» Пока что не переведенный на русский язык роман Джеймса Макбрайда рассказывает о мальчике-рабе по кличке Лучок (он ест только сырой лук) и его встрече с одним из первых белых аболиционистов Джоном Брауном. Браун поначалу принимает Лучка за девочку и наряжает в женское платье, и вот так, в платье, он наблюдает, как Браун выводит рабов в Канзас, как Моисей из пустыни, и пытается поднять вооруженное восстание, и, пусть ему это и не удается, его знаменитая неудача в 1859 году станет первой предвестницей Гражданской войны в США.