5 крутых книг апреля

Выбрали 5 книжных новинок, которые ты точно не захочешь пропустить. Бенджамин Вуд, «Станция на пути туда, где лучше» Двадцать лет Дэниэл пытается преодолеть последствия детской психологической травмы. Он не в силах забыть то, что случилось, когда ему было двенадцать. Единственный путь – попытаться понять, что же тогда произошло, разобраться с прошлым и наконец принять его. Пол Остер, «Бруклинские глупости» Натан Гласс перебирается в Бруклин, чтобы умереть. Дни текут размеренно, пока обстоятельства не сталкивают его с Томом, племянником, работающим в букинистической лавке. "Книга человеческой глупости", над которой трудится Натан, пополняется ворохом поначалу разрозненных набросков. По мере того как он знакомится с новыми людьми, фрагменты рассказов о бесконечной глупости сливаются в единое целое и превращаются в историю о значимости и незначительности человеческой жизни, разворачивающуюся на фоне красочных американских реалий нулевых годов. Дидье Оттанже, «Эдвард Хоппер: Мечтатель без иллюзий» Книга серии «Биография искусства» о творческом пути Эдварда Хоппера: от первых опытов художника до его самых знаменитых работ. Микита Франко, «Дни нашей жизни» В детстве у маленького Мики было всё как у обычных детей: любимые герои, каши по утрам, дни рождения, скучные линейки в школе и сочинения на заданные темы. В юности у взрослеющего Мики было всё как у обычных подростков: первая драка, первое разочарование, первая любовь и первая нелюбовь. Но у Мики была одна тайна: его семья, которую никому нельзя показывать. Адам Хиггинботам, «Чернобыль. История катастрофы» Более десяти лет Адам Хиггинботэм посвятил изучению трагедии в Чернобыле, чтобы докопаться до правды, очищенной от мифов и дезинформации. Опираясь на сотни интервью с мужчинами и женщинами, видевшими все своими глазами, на письма, неопубликованные мемуары и документы из недавно рассекреченных архивов, журналист написал страшное и убедительное повествование.