5 крутых документалок про политику

История предвыборной кампании Билла Клинтона, будни Джона Кеннеди и не только. Предварительные выборы, 1960 В основе сюжета — праймериз демократов в штате Висконсин (5 апреля 1960 года), в котором участвовало два кандидата от демократов — сенатор от штата Миннесота Хьюберт Хамфри и сенатор от Массачусетса Джон Кеннеди. Все эксперты отдавали победу Хьюберту Хамфри: во?первых, он имел убедительную политическую репутацию и был одним из главных парламентских спонсоров движения за гражданские права, во?вторых, принимал активное участие в принятии закона о поддержке фермеров. Кеннеди же считался тогда довольно слабым политическим оппонентом и имел сомнительную репутацию. Военная комната, 1993 год В центре сюжета — история предвыборной кампании Билла Клинтона 1992 года и команды, которая ей занималась. В фильме рассказывается о событиях, которые происходили во время глобальных изменений в американской политике. Клинтон сильно отличался от своих предшественников, а после долгого руководства республиканцами избиратели понимали, что стране нужны перемены. Билл Клинтон стал символом новой надежды. Боб Робертс, 1992 «Боб Робертс» — это псевдодокументальный фильм, снятый актером Тимом Роббинсом. Он же выступил и автором сценария. Фильм рассказывает о мошеннической политической кампании, в которой участвуют исполнитель народных песен Боб Робертс (от Консервативной партии) и кандидат в Сенат от демократов Брикли Пэйст, а независимый журналист пытается эту систему разоблачить. Кризис: После президентских выборов, 1963 Доступ к политикам, который получил тогда Роберт Дрю («Предварительные выборы», «Лица ноября»), просто невероятен: у режиссера было пять камер, которые снимали события в течение нескольких дней. Съемочные группы следовали за президентом Джоном Ф. Кеннеди и губернатором штата Алабама Джорджем Уоллесом. В фильме показан инцидент, который произошел в Университете Алабамы в июне 1963 года, и события последовавшие после. Идеальный кандидат, 1996 Режиссерами картины выступили Джон Катлер и Дэвид Ван Тейлор. «Идеальный кандидат» — это история о честности, компромиссе и плачевном состоянии американской политики. В картине показано противостояние демократа Чарльза Робба и республиканца Оливера Норта за место в Сенате от штата Вирджиния.