5 книг, которые помогут лучше понять движение Black lives matter

Антирасистские протесты в США не утихают. После смерти афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейским в Миннеаполисе, Штаты охватила волна демонстраций и других акций, призванных привлечь внимание к проблеме системного расизма в различных сферах жизни. Наблюдатель извне, не очень знакомый с культурным и политическим контекстом, может воспринять это движение с определенным непониманием, а то и подозрением. Для того, чтобы пролить немного света на историю борьбы против рабства, а впоследствии и против расизма, делимся с вами списком книг, которые стоит прочитать каждому, кто хочет наконец разобраться в этой теме. Ньгуги Ва Тионгьо, «Деколонизация ума: языковая политика в африканской литературе» Кенийский писатель, который, внимание, начинал как англоязычный, но перешел со временем на родной язык кикую, один из региональных кенийских языков. Он доказал, что можно писать на родном языке, даже если он кажется маргинальным. В каком-то смысле, его любовь к кикую заставила весь мир услышать об этом языке. е. Согласно Ньгуги, разговаривать на родном языке, а не на языке колонизатора, пусть и бывшего, - это единственный способ деколонизации. Лейла Саад, «Я и господство белых: борись с расизмом, меняй мир, и становись хорошим предком» Лейла Саад - писательница, публицист, спикерка. Книга обо всем, что вы хотели спросить о привилегиях белой расы, системном расизм и методах борьбы с ним. «Привилегия» здесь не означает вознаграждения. Белый человек пользуется привилегиями, не задумываясь над ними, например белый человек всегда может рассчитывать, что ее окружение - тоже белое; белый человек не должен отвечать за всю свою расу (а черный человек должен бороться со стереотипами и объяснять всем вокруг, что нет, не все черные - лентяи и гангстеры), белого человека скорее возьмут на престижную работу; ну и так далее. Полезная книга, доступная терминология, без которой не обойтись в современном мире, где старые колониальные сроки давно потеряли легитимность. Фредерик Дуглас, «Рассказ о жизни Фредерика Дугласа» Это автобиография Фредерика Дугласа. Дуглас (1817-1895) родился в рабстве, научился читать (рабам это было запрещено) и бежал на Север. Одна из центральных фигур эпохи аболиционизма, писатель, оратор. Его автобиография считается одним из основных текстов афроамериканской литературы. Элис Уолкер. «Цвет пурпурный» Элис Уолкер (1944) - писательница, поэтесса, активистка. «Цвет пурпурный» - это эпистолярный роман о семейной жизни, если так можно сказать. У четырнадцатилетней девушки, героини произведения, двое детей от ... отчима. Потом отчим еще и выдает ее замуж за садиста. Но девушка не перестает писать письма (сначала Богу, потом сестре, которую долго считает утраченной). В романе поднимаются темы женской дружбы и сексуальности. Эдвидж Дантикат, «Дыхание, глаза, память» Эдвидж Дантикат (1969) родом из Гаити, сейчас живет в США. Не так много на свете книг, которые так западают в сердце. Можно забыть элементы сюжета, но нельзя забыть обиды героинь - матери и дочери, переселенок с Гаити, драмы их отношений и драмы столкновения их культуры с культурой большого города, Нью-Йорка. Дочь родилась в результате насилия. Мать не может справиться с этим. Дочь тоже не может. Мать отбеливает себе кожу, стремясь стать «белее», а следовательно, красивее. И где-то с неба на них смотрит богиня Еманжа. Я бы сказала, этот роман - своего рода must, но все же читать надо осторожно, потому что это непростой эмоциональный материал. Но зачем нам простой?