5 инсайдерских историй о том, что вдохновляло Жоана Миро

Голодные галлюцинации, игры с огнем, тонны глины и одна-единственная женщина — Жоан Миро находил вдохновение во всем. Реальность была для него удобной отправной точкой для долгих и бесконечно увлекательных путешествий в мир, который находился где-то между небом и землей. Миро получил возможность заниматься искусством только после того, как пережил нервный срыв. Как заботливый, дальновидный и рациональный человек, отец Жоана Миро не считал увлечение сына надежным решением. Если уж подросток, не проявивший никакого интереса к школьным наукам, решительно настроен стать художником, нужно обеспечить ему хоть какое-то будущее. Поэтому 14-летний Миро поступает учиться сразу в два учебных заведения Барселоны: Школу промышленных и изящных искусств (по собственному желанию) и Бизнес-школу (по настоянию отца). А некоторое время спустя начинает еще и подрабатывать. Не выдержав нагрузок, мечтательный, замкнутый подросток сначала свалился с нервным срывом, а вскоре подхватил брюшной тиф. Болезнь он переносил сложно — и вопрос о его профессиональном будущем решительно был задвинут на второй план. Семейство Миро покупает ферму на морском побережье в маленьком городке Мон-Роч-дель-Камп. И здесь Жоан набирается сил, восстанавливается после болезни, и получает возможность, наконец, заниматься только рисованием и живописью. Воображение Миро часто было вызвано голодом. Эрнест Хемингуэй вспоминал: «Когда я только познакомился с Миро, у него было очень мало денег и очень мало еды, и он работал целыми днями в течение девяти месяцев над большой и замечательной картиной под названием «Ферма». Это было начало 1920-х. Миро только приехал в Париж. Молодой каталонский художник, за плечами которого было художественное образование и единственная высмеянная выставка в родной Барселоне. Когда уже знаменитого и всемирно известного художника Миро журналисты спрашивали об источниках вдохновения для ранних картин, он отвечал: «Откуда я брал идеи своих рисунков? Ну, я приходил вечером в свою парижскую студию на Рю Бломе, ложился спать, иногда я не ужинал. У меня были видения, которые я зарисовывал в блокноте. Я видел образы на потолке». Миро прожил 54 года с одной женщиной. Пилар Юнкоса была дальней родственницей Жоану. Его бабушка и ее мать приходились друг другу кузинами. Семья Пилар жила на Майорке, а семья Жоана часто проводила там лето. Дети росли вместе. Они поженились в 1929 году, а два года спустя родилась Мария Долорес, их единственная дочь. Образ жизни Миро мало менялся из года в год. Его жизнь была подчинена строгому порядку, в ней не было места расточительности или сумасбродству. Миро создал две фрески для здания ЮНЕСКО. Это была первая монументальная декоративная работа художника. В 1957 году Комитет по архитектуре и искусству ЮНЕСКО обратился к 11 художникам с предложением — создать произведение, которое украсит здание организации. Миро предстояло работать над фресками для двух стен.