5 главных кинопремьер мая

Мы стараемся держать тебя в курсе самых жарких событий в мире андеграунда (и не только). Так что лови самые горячие кинопремьеры этого месяца! Фэнтези «Меч короля Артура» Новая экранизация легенды о короле Артуре наконец-то выходит в прокат, пережив смену режиссерского и актерского составов и неоднократные отсрочки релиза. Исторический боевик «Затерянный город Z» Фильм рассказывает реальную историю британского путешественника Перси Фосетта, который в 1925 году исчез вместе со своим сыном в амазонских джунглях. Исследователи надеялись разыскать затерянный город «Z», который якобы располагался в центральной части Бразилии. Байопик «Чужая молитва» Фильм крымскотатарского режиссера Ахтема Сеитаблаева («Хайтарма») посвящен реальной истории, имевшей место в оккупированном Бахчисарае во времена Второй мировой войны. Молодая девушка по имени Саиде Арифова прятала от нацистов более 80 детей-евреев, называя их новыми именами и обучая крымскотатарскому языку. После окончания войны Арифовой удалось снова спасти малышей — теперь уже от депортации советской властью — доказав, что ее воспитанники — евреи, а не татары. Документальный фильм «Сафари» Новая документалка Ульриха Зайдля (трилогия «Рай») рассказывает о, казалось бы, уже хорошо известном развлечении белых туристов. Однако именитый европейский документалист решил заново исследовать явление сафари, учитывая мнения как потомственных охотников, так и защитников животных. Скандальная картина «Сафари» была показана на Венецианском кинофестивале в рамках внеконкурсной программы. Драма «Я и ты» («Поцелуй Беатрис») Европейская драма «Поцелуй Беатрис» была впервые показана в Украине в рамках кинофестиваля «Французская весна». Новый фильм с участием легендарной актрисы Катрин Денев добрался наконец и до широкой публики, уже в конце этого месяца его можно будет посмотреть на больших экранах украинских кинотеатров. Трагикомическую историю о взаимоотношениях 49-летней акушерки и бывшей любовницы ее отца написал и срежиссировал Мартен Прово.