5 атмосферных треков, которые ты захочешь послушать

Не забудь включить их в свой плейлист на этот понедельник! Oasis — Supersonic В свое время Supersonic и в целом брит-поп направление покорило мировые чарты. Написание музыки и текста, а также студийная запись «Supersonic» произошли в течение одного дня в звукозаписывающей студии The Pink Museum в Ливерпуле. Группа прибыла туда для записи трека «I Will Believe», но перед началом записи, в качестве разминки, участники решили немного поимпровизировать. Вскоре Ноэл Галлахер уже напевал мелодию поверх ритма Маккэролла и Боунхеда, однако приостановил игру, чтобы начать запись «I Will Believe». Запись не удавалась, и было решено поработать над новым материалом, который получился ранее в процессе импровизации. Итоговая песня была записана за 11 часов и в дальнейшем не микшировалась. The Cure — Just Like Heaven Эта песня - хорошее напоминание о том, что в жизни бывают разные моменты, хорошие и плохие, и все их можно пережить. The Cinematic Orchestra — Man With the Movie Camera The Cinematic Orchestra — британская группа, играющая смесь электроники и джаза. Создана в 1999 году Джейсоном Свинскоу. Группа записывается на независимом британском лейбле Ninja Tune и всем своим творчеством олицетворяет дух свободы. «Кино» — «Мы хотим танцевать» Композиция, после которой “Кино” перестанет звучать как группа, которую играли во дворах пацаны на гитарах. Low Roar — I’ll Keep Coming Исландская группа, из песен которой геймдизайнер Хидэо Кодзима сложил блестящий саундтрек своей меланхоличной игры Death Stranding.