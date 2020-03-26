5 антиутопий, которые тебе понравятся

Если антиутопии за окном тебе мало, то мы собрали еще несколько интересных книг, которые порадуют всех любителей этого жанра. Курт Воннегут “Бойня №5” Центральное место в книге занимает описание бомбардировка Дрездена, которое автор видел своими глазами. Главный герой Билли Пилигрим вступает в контакт с инопланетной расой, которым покорилось четвертое измерение. Энтони Бёрджесс “Заводной апельсин” По-настоящему мрачная и сумасшедшая работа Энтони Бёрджесса. Алекс - жестокий, но харизматичный лидер уличной банды. Он попадает в госдурственную программу по перевоспитанию преступников, где из насильника превращается в жертву. Главный вопрос книги - можно ли искоренить зло, если лишить жестокого человека воли и превратить его в подчиняющуюся марионетку? Братья Стругацкие “Град обреченный” Действие романа “Град обреченный” разворачивается на другой планете, где инопланетяне собрали людей с Земли для проведения эксперимента. Главный герой Андрей проходит путь от фанатичного комсомольца-сталиниста до вполне аполитичного буржуа-конформиста, советника диктатора. Но инстинкт ученого не дает ему окончательно превратиться в обывателя: он отправляется в экспедицию – исследовать пустыню, области, покинутые обитателями Города много лет назад. Татьяна Толстая “Кысь” Люди постапокалиптического романа “Кысь” живут в мире, пережившем большой взрыв. В нем мутировали люди, растения и животные, а прежний мир помнят совсем немногие. “Кысь” - это книга о страхе перед неизвестным и неизученным, перед тёмными сторонами собственной души. Андрей Платонов “Котлован” В повести группе строителей дано задание построить так называемый «общепролетарский дом», цель которого — стать первым кирпичиком в утопическом городе будущего. Однако строительство заканчивается на котловане будущего фундамента дома, дальше дело не идёт, и к строителям приходит понимание тщетности создания чего-либо нового на обломках уничтоженного старого, а возможно, и осознание того, что цель не всегда оправдывает средства.