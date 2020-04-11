4 книжные новинки для продуктивных выходных

Выбрали 4 книжные новинки, которые помогут скрасить эти длинные выходные. 1. «Болезни отменяются» Дин и Энн Орниш. Какие главные средства против болезней? Лекарства? Витамины? Мази? Нет. Главное средство — профилактика. Готовишь свой организм, делаешь все правильно… и не болеешь. Делаешь ошибки: ведешь неправильный образ жизни, ешь вредную еду, находишься там, где тебе лучше не быть, — начинаешь болеть. В этой книге доктора Дин и Энн поделятся удивительными и на практике применимыми техниками, которые помогут избежать различного рода болезней и легко перейти к здоровому образу жизни. 2. «Социальный вид» Мэттью Либерман. Кто мы такие? Мы люди. И мы — социальный вид. Именно поэтому нам так тяжело даются эти времена, ведь нас лишили самого главного — общения, возможности делиться и получать. Кажется, что весь мир остановился. Однако хорошая новость в том, что сейчас у вас есть время, чтобы прочитать эту книгу. А она даст вам знания, которые помогут еще лучше понять и осознать свою природу. 3. «В поисках гробниц древнего Египта» Крис Нонтон. Что скрывают древние гробницы? Почему их так сложно было обнаружить? Да и зачем они, собственно, были нужны? Книга Криса Нонтона дает ответы на эти и многие другие вопросы. Темными, но уютными весенними вечерами ты берешь эту книгу в руки и погружаешься в мир археологических приключений и невероятных открытий. 4. «Визуализируйте работу» Доминика Деграндис. Время — самый ценный ресурс. Важно использовать его с умом. Отдыхаешь? Развивайся, чтобы выйти из долгих каникул во всеоружии. И эта книга твой верный помощник. Прочитав её, ты узнаешь о том, как создавать системы для визуализации работы. А визуализация поможет увидеть рабочие процессы максимально полно и объективно. Эта небольшая и качественно оформленная книга — просто кладезь полезных техник: лин, канбан, бережливое производство, и многие другие. Читай и бери на вооружение!