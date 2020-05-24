15 фактов о группе Nirvana, которые ты не знал

Иногда может казаться, что об известных группы вроде Nirvana мы уже знаем все. В начале девяностых их альбомы били все рекорды продаж, о любви в стиле Курта Кобейна и Кортни Лав мечтали все подростки, а когда вокалист группы совершил самоубийство - это стало ударом и трагедией для миллионов фанатов по всему миру. В то же время по такому объему информации можно потерять менее известные, но очень интересные и показательные истории из жизни Нирваны. Они рассказывают о повседневности безумно популярной группы и открывают нам завесу того, как жили легендарные музыканты. 1. В начале существования коллектива больше внимания к себе привлекал не Кобейн, а компанейский, почти двухметровый басист Новоселич. Он показывал в лицах телевизионные шоу 70-х, пародировал их персонажей, был коммуникабельным, чем отличался от замкнутого молчаливого Курта. 2. На песню Territorial Pissings коллектив в какой-то степени вдохновили обвинения, которые выдвигала мужчинам в 60-х годах радикальная феминистка Валери Соланас в своем манифесте общества SCUM. Именно Соланас в 1968 году стреляла в Энди Уорхола. Курт даже отчасти разделял мнение, что миром действительно должны руководить женщины. 3. Из интервью Нирваны начале 90-х: «Мы не собираемся гордиться тем, что кучка фанатов Guns N 'Roses слушает нашу музыку. Нам не по себе от этого движения вверх от того, что мы выступаем на больших площадках ». 4. В течение 1988 Курт посылал демозаписи с длинными письмами от руки различным американским лейблам, с которыми сотрудничали его любимые группы - Touch And Go из Чикаго (Scratch Acid, Big Black, ButlHole Surfers), SSТ и Alternative Tentacles из Сан-Франциско (Dead Kennedys ). В своем дневнике он вспоминал, что отправил 20 копий чикагским лейблам. К каждой копии шел «подарок» - это могла быть маленькая игрушка, а могло быть бумажное полотенце со соплями. 5. Первый сингл группы - Love Buzz - вышел в том же 1988-м. К нему был создан прессрелиз с такими словами: «Nirvana - это коллектив из трех человек, появившийся на свет из чрева гопнический городка лесорубов под названием Абердин (штат Вашингтон) и коммуны хиппи на Бейнбридж-Айленд ... Вскоре мы будем в вашем городе, попросимося к вам на ночлег и воспользуемся плитой ... ». 6. Группа имеет только одну Grammy - за альбом MTV Unplugged in New York. Награду коллектив получил уже после самоубийства Кобейна. 7. Считается, что песню группы Something in the Way со словами Underneath the bridge the tarp has sprung a leak написал Курт, когда он спал под мостом в родном городе Абердине. Этот миф развенчал сам музыкант. 8. Кавер на песню Дэвида Боуи The Man Who Sold the World от Nirvana в свое время стал настолько популярным, что многие были уверены - это оригинальная песня группы. Боуи раздражало, когда к нему после концертов подходили и благодарили за исполнение песни Nirvana. Хотя сам кавер Дэвид заценил, назвав его прямолинейным и искренним. 9. Название известной песни Smells Like Teen Spirit появилось благодаря дезодоранту для подростков. Подруга Курта Кобейна Ханна, которая несколько недель встречалась с барабанщиком Дэйвом Гролом, однажды написала на стене его дома: Kurt smells like Teen Spirit. Музыкант использовал эту фразу в тексте, найдя в ней удачную метафору. Однако через несколько месяцев после выхода песни узнал, что имелся в виду именно дезодорант Teen Spirit, которым пользовалась его девушка. 10. Однажды группу выгнали из собственной вечеринки, посвященной выходу их альбома Nevermind. Произошло это, потому что Курт начал биться и бросаться едой. 11. Среди возможных названий группы были такие варианты: Fecal Matter, Pen Cap Chew, Skid Row и Ted Ed Fred. 12. На культовой обложке Nevermind могла быть девочка, а не мальчик: сначала было сделано два варианта фотографий. 13. Курт Кобейн мог бы сыграть наркодилера в «Криминальном чтиве». Кортни Лав утверждала, что Квентин Тарантино лично предлагал Кобейну эту роль. 14. В школьные годы Курт работал уборщиком. Отсюда и образ уборщика, который танцует в видеоклипе Smells Like Teen Spirit. 15. Песня Polly основана на реальных событиях: ее сюжет списан с настоящего изнасилования 14-летней девушки, о которая Кобейн прочитал в газетах.