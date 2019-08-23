11 шагов на пути к мечте

Мечта – это то, что объединяет людей и то, что показывает насколько разные бывают интересы, увлечения, желания. Одни мечтают переехать жить заграницу, другие купить собственную квартиру. Все мечты имеют место быть, просто глобальность желаемого отличается. Самое сложное – это сделать первый шаг на пути к мечте. Осмелиться, прислушаться к самому себе, а не к советам близкого окружения или знакомым. Частыми ошибками самого человека выступают обесценивание, придумывание отговорок, страх потерпеть неудачу, стереотипность. А как же взять себя в руки и начать действовать, а не мечтать? Ниже предложены 11 шагов для того, чтобы вы сделали свою мечту вашей реальностью. 1. Сделайте из мечты цель. Нет: «Вот бы начать ходить на танцы». Да: «Стоит посмотреть какие танцевальные школы мне подойдут по графику работы». Вам ваша мечта кажется далекой, невероятной, недостижимой, однако изо дня в день эта мысль прогоняется в вашей голове снова и снова, не найдя своего воплощения. 2. Освободите место. Нет: «У меня нет времени на мечту, потому что сегодня по плану смотреть 564 серию мыльного сериала». Да: «Я посмотрю серию позже, а сейчас напишу распорядок дня и постараюсь найти место под реализацию мечты». Стоит перестать думать о том, что уже давно потеряло значение и смысл, прошлое остается неотъемлемой частью вас, но оно не предрешает ваше будущее. Выкиньте старую мебель и одежду, раздайте мелкие долги, сделайте стрижку. Сделайте все, что вас так давно тяготило. 3. Организуйте пространство. Нет: «Вот бы начать бегать». Да: «Рядом есть стадион, с которого открывается отличный вид, пойду сегодня туда». Нужно найти такое пространство, которое бы мотивировало вас возвращаться туда каждый день. Это может быть, как красивое место, приятные собеседники или факт того, что вы надеваете красивое платье, когда идете на танцы. 4. Придайте свои планы огласке. Нет: «Я не буду говорить родителям, что хочу похудеть, вдруг не получится и все будут надо мной смеяться». Да: «Скажу маме о том, что сажусь на диету, наверняка она что-нибудь посоветует». Легко, когда ты терпишь собственные провалы, о которых никто не знает и спустя какое-то время придумываешь отговорки, потому что уже потерпел фиаско перед самим собой. Куда сложней рассказать о своих целях близким и окружающим. Всегда найдутся люди, которые тебя поддержат и которые обесценят твою мечту. Чаще всего те, кто обесценивают либо не имеют свою собственную, потому что не уверены в себе, либо потому что завидуют твоей смелости. 5. Выбери что-то одно. Нет: «Я нашла время и под чтение книг, и под уроки серфинга, и под кулинарный курс. Запишусь на все и сразу». Да: «В этом месяце пойду на уроки серфинга, а как закончу обучение, пойду на кулинарный курс». Не стоит сразу в один месяц реализовывать все, что вы так давно хотели, потому что вы будете сильно уставать и вам не принесет мечта никакого удовольствия. Нужно правильно распределить мечты по временным затратам и по важности. 6. Соберите команду мечты. Нет: «Придумаю всё сама, зачем мне чья-то помощь». Да: «Попрошу свою подругу дизайнера помочь с вывеской для кафе». Каждый человек из вашего окружения может внести новизну в вашу цель. Не обязательно самому нести все тяготы обязательств, знакомые, друзья и родные могут вам в этом помочь. 7. Планируйте и разбивайте. Нет: «Завтра мне нужно сходить в магазин за вещами, на учебу, на танцы, купить корм кошке и успеть приготовить покушать». Да: «Составлю расписание на день и посмотрю какие дела не требуют немедленного выполнения». Распишите ваш день по списку дел, который нужно сделать и примерное время выполнения. Так станет понятно, сколько свободного времени у вас есть. 8. Примите вероятность неудачи. Нет: «У меня ничего не получится». Да: «Если не получится достичь мечту таким способом, достигну другим, ничего страшного». У всех, кто добивался своей цели было несколько попыток для ее реализации. С первого раза не получается достичь желаемого, будут определенные трудности, с которыми вы столкнётесь. 9. Поймите необходимость нытья. Нет: «Вот Аня достигла своей цели и ни разу не жаловалась». Да: «Да, у меня не всё гладко с новым кафе, иногда не хватает средств, так что я ищу новое спонсорство, Ань». Не бойтесь признаться знакомым, что вас что-то не получается. Найдите человека, который будет вас слушать, не давая советы, наставления и критику в ваш адрес. 10. Помните о реальности. Нет: «У меня нет времени для прогулок с мамой, нужно заработать больше денег для переезда». Да: «Сегодня уйду с работы пораньше, давно не видела маму, работа подождет». Не нужно тратить все силы только на исполнение мечты, забывая о прогулках с друзьями, теплых вечерах с родителями. Не зацикливайтесь исключительно на воплощении мечты. 11. Хвалите себя по мелочам и действуйте. Наши мысли создают нас. Не думайте о том, что у вас не получится реализовать мечту, думайте о том, что вы наполовину ее реализовали и отступать уже некуда!