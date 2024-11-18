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10 новых городов в афише

Кавровое покрытие увеличилось сразу на 10 городов. Кто эти счастливчики?

Что будет в статье:

  1. - Уфа
  2. - Воронеж
  3. - Пермь
  4. - Челябинск
  5. - Омск
  6. - Волгоград
  7. - Калининград
  8. - Владивосток
  9. - Иркутск
  10. - Красноярск

В этот раз мы разошлись и решили не ограничиваться тремя городами за раз. Теперь Кавёр есть во всех миллионниках (и не только).

Редакторы стартово заполнили новые города. Дальше — только больше! Что уже есть в афише? Показываем.

Уфа

Куда пойдёшь: прощаться с пост-панком или на спектакль-застолье?

Фестиваль «Прощай, пост-панк!»
Фестиваль «Прощай, пост-панк!»

Наиболее привлекательный способ проводить самое тоскливое время года и встретить...

Клуб Дом Печати, ул. 50 лет Октября, 19

от 1500₽

Клуб анонимных невест
Клуб анонимных невест

Спектакль в формате настоящего застолья, где каждый из зрителей станет гостем! З...

улица Карла Маркса, 48/1

1300₽

Воронеж

Сначала узнай про семейные ценности на абсурдном спектакле, а потом насладись бессмертными хитами Queen с симфоническим оркестром. 

Богемская рапсодия: Radio Queen с симфоническим оркестром
Богемская рапсодия: Radio Queen с симфоническим оркестром

Возвращение грандиозного симфонического шоу «Богемская рапсодия» от официального...

Театральная улица, 17

от 1600₽

Двое голых мужчин
Двое голых мужчин

Вот тебе загадка. Однажды успешный адвокат, верный муж и любящий отец Ален Крам...

Кот

1500₽

Пермь

Новый год скоро, лягушки уже в шампанском. А если хочется продлить лето — Saluki раздаёт красоту и сёрф-рок.

Saluki
Saluki

Saluki — артист и один из самых известных саунд-продюсеров отечественной хип-хоп...

Свобода Концерт Холл, Краснофлотская, 15а

от 1800₽

Спектакль «Лягушки в шампанском»
Спектакль «Лягушки в шампанском»

В центре сюжета жизнеутверждающая история, где есть, даже если не мистика, то на...

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Театр «У Моста», ул. Куйбышева, 11

от 2000₽

Челябинск

Раскрась серые будни ярким витражом, который сделаешь сам. А потом похихичь на женском стендапе — там весь «золотой» состав.

Витражная роспись
Витражная роспись

Витражный рисунок – это изображение, выполненное специальными красками на гладко...

Музей изобразительных искусств, пл. Революции, 1

1000₽

Женский стендап
Женский стендап

Первое шоу, которое стало площадкой для женщин-комиков. Женский юмор может шокир...

МТС Live Холл ул. Труда, 181

от 1200₽

Омск

В Омске на анархическом: целый фестиваль метала и подростковая вседозволенность.

Заводной апельсин
Заводной апельсин

На твоих глазах развернется хронология преступлений и последующая история наказа...

Арт-центр на Любинском

от 500₽

Metal Mania
Metal Mania

Проводи осенний беспредел и вступи в зимнюю аномалию. В очередной раз лаборатори...

QR bar

от 200₽

Волгоград

Доставай свой лучший наряд! Куда он лучше подойдёт: кабаре или балаган?

BALAGAN IN VOLGOGRAD
BALAGAN IN VOLGOGRAD

Только на одну ночь, многофункциональный зал Сити Холл Южный превратится в огром...

Рабоче-Крестьянская улица, 18

от 1000₽

COMEDY CABARET
COMEDY CABARET

Театр «Кабаре мисс Милтон» приглашает на своё весёлое шоу «COMEDY CABARET» Тебя...

улица Мира, 12

от 3000₽

Калининград

Атмосфера тёмного фарса от бывшего участника группы «Электрофорез» и почётный алмаз кавровой афиши — спектакль про не самого умного Сергея.

Иван Курочкин
Иван Курочкин

Бывший участник группы «Электрофорез» споёт и главные хиты, и другие важные для ...

Ялтинская улица, 66

от 1300₽

Серёжа очень тупой
Серёжа очень тупой

Однажды молодому программисту Серёже позвонили из курьерской службы и сказали, ч...

Московский проспект, 60

500₽

Владивосток

Афиша получилась прям разнообразная, и в итоге — редакция чуть не сорвалась на концерт Ани Ранетки.

Ленка
Ленка

Спектакль по мотивам повести Владимира Железникова «Чучело». Ленка, 12-летний п...

до
Светланская улица, 15А

от 600₽

Концерт Ани Рудневой
Концерт Ани Рудневой

Ты точно знаешь где быть! Концерт Ани Рудневой (Ранетки) в Zabriskie Point. Сол...

Набережная улица, 9

от 2000₽

Иркутск

Сладость или заточка? Хэллоуин прошёл, а выбор остался.

Заточка
Заточка

Музыка «Заточки» — это сплав хип-хопа и кантри, который неожиданно уместно звучи...

Soprano

от 2300₽

Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация
Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация

На мероприятии ты узнаешь больше об особенностях производства шоколада в Иркутск...

до
Начало экскурсии на улице Ленина. Точное место встречи – после внесения предоплаты

1991₽

Красноярск

Волшебство бывает разным: классическое, из Хогвартса, или под лучшие шутки с кружкой пенного.

HighTime Orchestra. Гарри Поттер
HighTime Orchestra. Гарри Поттер

Волшебные саундтреки из знаменитой серии фильмов о Гарри Поттере прозвучат в бли...

Афонтовский переулок, 7

от 1500₽

Cтендап на пивоварне
Cтендап на пивоварне

Вечер, стендап — всё, что нужно для тех, кто хочет расслабиться. Комики приготов...

улица Ломоносова, 24

500₽

Это только демо-версия — изучай необычную афишу твоего города по ссылке

Ты организатор? 

Если ты устраиваешь что-то интересненькое, то тебе к нам! Просто размести своё событие в Кавре. 

Теперь ты точно найдёшь крутое событие! 

С любовью от Владивостока до Калининграда, редакция Kaverafisha.

Что есть в статье:

  1. Уфа
  2. Воронеж
  3. Пермь
  4. Челябинск
  5. Омск
  6. Волгоград
  7. Калининград
  8. Владивосток
  9. Иркутск
  10. Красноярск

Комментарии

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Элина
21 ноября 2024, 05:07

Какие вы молодцы! Успехов вам! И много-много денег! ❤

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