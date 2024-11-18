10 новых городов в афише

Кавровое покрытие увеличилось сразу на 10 городов. Кто эти счастливчики?

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В этот раз мы разошлись и решили не ограничиваться тремя городами за раз. Теперь Кавёр есть во всех миллионниках (и не только).

Редакторы стартово заполнили новые города. Дальше — только больше! Что уже есть в афише? Показываем.

Уфа

Куда пойдёшь: прощаться с пост-панком или на спектакль-застолье?

Фестиваль «Прощай, пост-панк!» Наиболее привлекательный способ проводить самое тоскливое время года и встретить... 30 ноября Клуб Дом Печати, ул. 50 лет Октября, 19 от 1500₽ Клуб анонимных невест Спектакль в формате настоящего застолья, где каждый из зрителей станет гостем! З... 27 ноября улица Карла Маркса, 48/1 1300₽

Воронеж

Сначала узнай про семейные ценности на абсурдном спектакле, а потом насладись бессмертными хитами Queen с симфоническим оркестром.

Пермь

Новый год скоро, лягушки уже в шампанском. А если хочется продлить лето — Saluki раздаёт красоту и сёрф-рок.

Saluki Saluki — артист и один из самых известных саунд-продюсеров отечественной хип-хоп... 28 ноября Свобода Концерт Холл, Краснофлотская, 15а от 1800₽ Спектакль «Лягушки в шампанском» В центре сюжета жизнеутверждающая история, где есть, даже если не мистика, то на... c 24 декабря по 25 декабря Театр «У Моста», ул. Куйбышева, 11 от 2000₽

Челябинск

Раскрась серые будни ярким витражом, который сделаешь сам. А потом похихичь на женском стендапе — там весь «золотой» состав.

Витражная роспись Витражный рисунок – это изображение, выполненное специальными красками на гладко... 21 ноября Музей изобразительных искусств, пл. Революции, 1 1000₽ Женский стендап Первое шоу, которое стало площадкой для женщин-комиков. Женский юмор может шокир... 24 ноября МТС Live Холл ул. Труда, 181 от 1200₽

Омск

В Омске на анархическом: целый фестиваль метала и подростковая вседозволенность.

Волгоград

Доставай свой лучший наряд! Куда он лучше подойдёт: кабаре или балаган?

BALAGAN IN VOLGOGRAD Только на одну ночь, многофункциональный зал Сити Холл Южный превратится в огром... 7 декабря Рабоче-Крестьянская улица, 18 от 1000₽ COMEDY CABARET Театр «Кабаре мисс Милтон» приглашает на своё весёлое шоу «COMEDY CABARET» Тебя... 29 ноября улица Мира, 12 от 3000₽

Калининград

Атмосфера тёмного фарса от бывшего участника группы «Электрофорез» и почётный алмаз кавровой афиши — спектакль про не самого умного Сергея.

Иван Курочкин Бывший участник группы «Электрофорез» споёт и главные хиты, и другие важные для ... 28 ноября Ялтинская улица, 66 от 1300₽ Серёжа очень тупой Однажды молодому программисту Серёже позвонили из курьерской службы и сказали, ч... 23 ноября Московский проспект, 60 500₽

Владивосток

Афиша получилась прям разнообразная, и в итоге — редакция чуть не сорвалась на концерт Ани Ранетки.

Ленка Спектакль по мотивам повести Владимира Железникова «Чучело». Ленка, 12-летний п... до 23 ноября Светланская улица, 15А от 600₽ Концерт Ани Рудневой Ты точно знаешь где быть! Концерт Ани Рудневой (Ранетки) в Zabriskie Point. Сол... 22 ноября Набережная улица, 9 от 2000₽

Иркутск

Сладость или заточка? Хэллоуин прошёл, а выбор остался.

Заточка Музыка «Заточки» — это сплав хип-хопа и кантри, который неожиданно уместно звучи... 23 ноября Soprano от 2300₽ Групповая экскурсия в шоколадную мастерскую + дегустация На мероприятии ты узнаешь больше об особенностях производства шоколада в Иркутск... до 23 февраля 2025 Начало экскурсии на улице Ленина. Точное место встречи – после внесения предоплаты 1991₽

Красноярск

Волшебство бывает разным: классическое, из Хогвартса, или под лучшие шутки с кружкой пенного.

HighTime Orchestra. Гарри Поттер Волшебные саундтреки из знаменитой серии фильмов о Гарри Поттере прозвучат в бли... 14 декабря Афонтовский переулок, 7 от 1500₽ Cтендап на пивоварне Вечер, стендап — всё, что нужно для тех, кто хочет расслабиться. Комики приготов... 23 ноября улица Ломоносова, 24 500₽

Это только демо-версия — изучай необычную афишу твоего города по ссылке.

Ты организатор?

Если ты устраиваешь что-то интересненькое, то тебе к нам! Просто размести своё событие в Кавре.

Теперь ты точно найдёшь крутое событие!

С любовью от Владивостока до Калининграда, редакция Kaverafisha.