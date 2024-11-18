10 новых городов в афише

В этот раз мы разошлись и решили не ограничиваться тремя городами за раз. Теперь Кавёр есть во всех миллионниках (и не только).
Редакторы стартово заполнили новые города. Дальше — только больше! Что уже есть в афише? Показываем.
Уфа
Куда пойдёшь: прощаться с пост-панком или на спектакль-застолье?
Наиболее привлекательный способ проводить самое тоскливое время года и встретить...
от 1500₽
Спектакль в формате настоящего застолья, где каждый из зрителей станет гостем! З...
1300₽
Воронеж
Сначала узнай про семейные ценности на абсурдном спектакле, а потом насладись бессмертными хитами Queen с симфоническим оркестром.
Возвращение грандиозного симфонического шоу «Богемская рапсодия» от официального...
от 1600₽
Вот тебе загадка. Однажды успешный адвокат, верный муж и любящий отец Ален Крам...
1500₽
Пермь
Новый год скоро, лягушки уже в шампанском. А если хочется продлить лето — Saluki раздаёт красоту и сёрф-рок.
Saluki — артист и один из самых известных саунд-продюсеров отечественной хип-хоп...
от 1800₽
В центре сюжета жизнеутверждающая история, где есть, даже если не мистика, то на...
от 2000₽
Челябинск
Раскрась серые будни ярким витражом, который сделаешь сам. А потом похихичь на женском стендапе — там весь «золотой» состав.
Витражный рисунок – это изображение, выполненное специальными красками на гладко...
1000₽
Первое шоу, которое стало площадкой для женщин-комиков. Женский юмор может шокир...
от 1200₽
Омск
В Омске на анархическом: целый фестиваль метала и подростковая вседозволенность.
На твоих глазах развернется хронология преступлений и последующая история наказа...
от 500₽
Проводи осенний беспредел и вступи в зимнюю аномалию. В очередной раз лаборатори...
от 200₽
Волгоград
Доставай свой лучший наряд! Куда он лучше подойдёт: кабаре или балаган?
Только на одну ночь, многофункциональный зал Сити Холл Южный превратится в огром...
от 1000₽
Театр «Кабаре мисс Милтон» приглашает на своё весёлое шоу «COMEDY CABARET» Тебя...
от 3000₽
Калининград
Атмосфера тёмного фарса от бывшего участника группы «Электрофорез» и почётный алмаз кавровой афиши — спектакль про не самого умного Сергея.
Бывший участник группы «Электрофорез» споёт и главные хиты, и другие важные для ...
от 1300₽
Однажды молодому программисту Серёже позвонили из курьерской службы и сказали, ч...
500₽
Владивосток
Афиша получилась прям разнообразная, и в итоге — редакция чуть не сорвалась на концерт Ани Ранетки.
Спектакль по мотивам повести Владимира Железникова «Чучело». Ленка, 12-летний п...
от 600₽
Ты точно знаешь где быть! Концерт Ани Рудневой (Ранетки) в Zabriskie Point. Сол...
от 2000₽
Иркутск
Сладость или заточка? Хэллоуин прошёл, а выбор остался.
На мероприятии ты узнаешь больше об особенностях производства шоколада в Иркутск...
1991₽
Красноярск
Волшебство бывает разным: классическое, из Хогвартса, или под лучшие шутки с кружкой пенного.
Волшебные саундтреки из знаменитой серии фильмов о Гарри Поттере прозвучат в бли...
от 1500₽
Вечер, стендап — всё, что нужно для тех, кто хочет расслабиться. Комики приготов...
500₽
Это только демо-версия — изучай необычную афишу твоего города по ссылке.
Ты организатор?
Если ты устраиваешь что-то интересненькое, то тебе к нам! Просто размести своё событие в Кавре.
Теперь ты точно найдёшь крутое событие!
С любовью от Владивостока до Калининграда, редакция Kaverafisha.
Какие вы молодцы! Успехов вам! И много-много денег! ❤