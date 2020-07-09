10 нескучных фактов о художниках

Поль Гоген строил Панамский канал, Микеланджело и да Винчи устраивали между собой батл, а Пабло Пикассо чуть было не угодил за решетку по обвинению в краже «Моны Лизы». Какие еще факты о художниках ты не знал? Микеланджело и Леонардо да Винчи устроили между собой батл Два титана эпохи Возрождения — Микеланджело и да Винчи, — как водится, не переносили друг друга на дух. Ничего удивительного, ведь двум гениям всегда тяжело ужиться в одной плоскости. Кроме того, художники принадлежали к разным поколениям и, конечно, имели разные взгляды на искусство. Однажды они сошлись, как сейчас бы сказали, в творческом батле. Арбитром выступил флорентийский государственный деятель Пьеро Содерини. Он поручил художникам расписать зал Большого совета Палаццо Веккьо. Каждому из мастеров досталось по стене. Да Винчи выбрал для своего произведения эпизод битвы при Ангиари, а Микеланджело — битвы при Кашине. Увы, батл не был завершен. Микеланджело срочно вызвал папа римский для работы над гробницей, так что произведение в зале Большого совета художник не закончил. А фреска да Винчи начала разрушаться еще во время работы над ней. Возможно, все дело оказалось в новых материалах, с которыми гений решил поэкспериментировать, вот только неудачно. Поль Гоген строил Панамский канал В 1886–1888 годах Поль Гоген предпринял путешествие в Бретань, Панаму и на Мартинику. Живя в Панаме, художник очень сильно нуждался в деньгах. Бедственное положение привело его на стройку Панамского канала — там Поль Гоген некоторое время работал землекопом. Сальвадор Дали ухитрялся не платить в ресторанах Сальвадор Дали не только был человеком эксцентричным, но еще и имел недюжинную смекалку. Однажды, будучи уже известной персоной, он придумал целую схему, как не платить в ресторанах, при этом ни в чем себе не отказывая. После сытного обеда художник доставал чековую книжку и широким жестом выписывал чек. А потом переворачивал его и на обратной стороне дружелюбно рисовал изображение, оставлял подпись и какое-нибудь пожелание владельцу заведения. Расчет был прост: мало кто станет обналичивать чек, зная, что однажды сможет выручить за рисунок знаменитого художника гораздо больше денег. И Дали оказывался прав. Исаак Левитан был мастером натюрморта — внезапно Если при упоминании Исаака Левитана вам на ум приходят лишь его потрясающие пейзажи, значит, этот пункт для вас. Оказывается, иногда художник писал и натюрморты. Его цветочные картины потрясают своей изысканностью и утонченностью. Количество их невелико, и они невероятно ценны. Иван Айвазовский был тайным советником Знаменитый маринист был удивительно плодовит: за свою жизнь он написал около 6 тыс. картин. Художник был очень популярен во всех кругах русского общества, и его ценил каждый из четырех императоров, при которых он жил. Он составил приличное состояние только благодаря своим полотнам и умудрился дослужиться до чина тайного советника. Этот чин соответствовал званию генерала, адмирала или высшим придворным званиям. Васнецов прогуливал занятия в академии, сам не зная об этом Поразительно, насколько застенчивыми бывают одаренные люди. Прибыв в Петербург из провинции, Виктор Васнецов отправился на экзамен в художественную академию. Но он был твердо убежден в том, что его не примут, мол, куда ему до блестящего петербургского мира. К тому же один из соседей-абитуриентов на экзамене скептически хмыкнул в его сторону. Этого стало достаточно для мнительного Васнецова, чтобы он покинул экзамен, будучи уверенным, что провалился. Придя снова поступать в следующем году, Васнецов обнаружил, что над ним висит угроза отчисления. Оказывается, его приняли еще в прошлый раз и недоумевали, почему он «прогуливает». Пабло Пикассо подозревали в краже «Моны Лизы» В 1911 году во время пребывания в Париже Пабло Пикассо был арестован полицией по подозрению в краже самой знаменитой картины Леонардо да Винчи. Подозрение изначально пало на приятеля Пикассо — поэта Гийома Аполлинера. Тот на допросе упомянул о художнике, а полиция посчитала, что действовать в одиночку поэт явно не мог. Поэтому стражи порядка взялись за Пикассо, который, в свою очередь, стал отрицать факт знакомства с Аполлинером, потому что боялся депортации в Испанию. Позже с обоих были сняты все обвинения в краже. Ирония судьбы в том, что сейчас картины Пабло Пикассо находятся на первом месте в «рейтинге популярности» среди воров. Иван Тургенев спас Валентина Серова от девушек легкого поведения В 1874 году мать и сын Серовы прибыли в Париж. С вокзала они поехали в район Монмартра, где снимал квартиру Илья Репин. Там же, на бульваре Клиши, поселилась Валентина Семеновна Серова с сыном. Матери часто не было дома: будучи композитором, она посвящала все свое время парижскому миру музыки. 9-летний Валентин скучал в квартире в незнакомом городе. Однажды в дверь постучали. Мальчик открыл и увидел на пороге господина. Он хотел поговорить с матерью будущего художника, но, услышав о том, что ее нет дома, оставил записку. Из нее та узнала, что, не ведая Парижа, поселилась в доме с сомнительной репутацией, где за стеной проживали особы легкого поведения. Записка оканчивалась рекомендацией переехать в пансион и подписью: «Ваш Тургенев». Писатель был старым близким другом отца Валентина Серова. Картина Анри Матисса полтора месяца висела в музее вверх ногами Не всем дано постичь искусство. Так что однажды картина фовиста Анри Матисса «Лодка» стала жертвой невежественности и провисела в Музее современного искусства в Нью-Йорке полтора месяца вверх ногами. Случилось это в 1961 году, и только благодаря биржевому маклеру Женевьеве Хабер удалось распознать ошибку: та указала на нее смотрителям музея. Архип Куинджи считал себя «птичьим избранником» Живописец обожал птиц. Обычно молчаливый, Куинджи становился крайне разговорчивым, когда речь заходила о птицах. Он утверждал, будто они понимают, что он говорит, и легко даются ему в руки. Художник часами просиживал на крыше, общаясь со своими пернатыми друзьями. «Ровно в полдень он всходил на крышу дома своего, и, как только гремела полуденная крепостная пушка, тысячи птиц собирались вокруг него, — писал его ученик Николай Рерих. — Он кормил их из своих рук, этих бесчисленных друзей своих: голубей, воробьев, ворон, галок, ласточек. Казалось, все птицы столицы слетелись к нему и покрывали его плечи, руки и голову... Незабываемо было зрелище этого седого и улыбающегося человека, покрытого щебечущими пташками». Архип Иванович лечил птиц и даже собственноручно сделал одной из них необходимую трахеотомию. На прокорм пташек у художника ежемесячно уходила внушительная сумма: он закупал 60 французских булок, до 10 кг мяса и 6 кулей овса. Франсиско Гойя — автор идеи смены изображений, которую позже использовали в «обнажающихся» ручках В конце XVIII — начале XIX века Гойя написал две почти идентичные картины — «Маха одетая» и «Маха обнаженная». Оба полотна принадлежали первому испанскому министру Мануэлю Годою, слывшему дамским угодником. «Маха одетая» висела перед «Махой обнаженной», и с помощью специального механизма в нужный момент можно было показывать полотно пикантного содержания. Похожий принцип столетия спустя был применен в популярном подарке — в ручках-перевертышах.