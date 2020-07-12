10 лучших эпизодов сериала «Девочки»

15 апреля 2012 года на экраны вышел пилотный эпизод сериала «Девочки». Детище Лины Данэм стало одним из самых остроумных и обсуждаемых проектов на американском телевидении последних лет и по праву может считаться исчерпывающим гидом по мироощущению поколения сегодняшних 25-летних. Решили оглянуться назад и выбрать лучшие серии «Девочек». «Дневник Ханны», 4 серия, 1 сезон — Она классная, современная. — Современная? Да кому какое дело, когда у нее лицо Брижит Бардо и задница Рианны! Что произошло Чарли находит в дневнике Ханны много неприятного про себя и свою девушку Марни и устраивает из этого в прямом смысле музыкальный концерт. Зачем смотреть Хотя бы ради реакции Ханны на присланную ей фотографию пениса ее секс-партнера Адама — с этого начинается эпизод. После него последует немало болезненных шуток на тему сексуальных домогательств, а Джесса толкнет речь о необходимости профсоюза для нянь. Главная прелесть, конечно, в том, как Данэм ловко показывает столкновение мужчин со сложным и неуютный женским миром: сцена, где Чарли с Рэем роются в комнате Ханны и натыкаются на злополучный дневник, умопомрачительно смешная. «Добро пожаловать в Бушвик», 7 серия, 1 сезон — Мне определенно нравится парень, который тусуется с лесбиянками. Они на нем виснут, будто он их любимый фаллоимитатор. Что произошло Девочки отправляются на вечеринку в Бушвик, где Марни сталкивается с бывшим, Джесса флиртует со своим женатым боссом, Шошанна накуривается, а Ханна начинает встречаться с Адамом. Зачем смотреть Редкая серия, в которой все четыре героини находятся во взаимодействии друг с другом, при этом ни одна из них не перетягивает одеяло на себя. И все же линия Ханны оказывается самой выразительной: пока Шошанна под кайфом терзается собственной девственностью, а Марни комплексует из-за ушедшего бойфренда, именно финальная эмоция Ханны – неподдельная девчачья радость, что у тебя появился парень – кажется определяющей для всего первого сезона. «Чей-то мусор», 5 серия, 2 сезон — Почему вы мне хамите с момента, как я сюда зашел? Я надеялся поговорить по-соседски. — По-соседски? Вот же был бы мир, если бы все общались по-соседски, стояли бы себе у заборчика, потягивали пивко, наглаживали бы друг другу яйца и пели «кумбайя»! Что произошло Ханна вместо работы в кофейне проводит выходные в компании 42-летнего соседа Джошуа (Патрик Уилсон). Зачем смотреть Единственный эпизод во всем сериале, где кроме Ханны нет ни одного ключевого персонажа (за исключением краткого появления Рэя в самом начале) – и это, конечно, выход Данэм во всем блеске актрисы и рассказчика. Игра в пинг-понг голышом и барбекю в компании знойного красавца Уилсона в ее хитрых руках оборачиваются сном наяву о счастливой и размеренной замужней жизни. «Вместе», 10 серия, 2 сезон — Ты грязная шлюшка, которая любит мой член. — Нет. Я могу его любить и при этом не быть шлюхой. Что произошло Шошанна и Рэй расстаются, в то время как Марни возвращается к Чарли, а Ханна к Адаму. Зачем смотреть Второй сезон оказался кризисным для всех персонажей «Девочек» без исключения, и надо отдать должное тому, как элегантно Данэм разводит своих героинь по углам: кроме Джессы, в 10 эпизоде все, наконец, оказываются счастливы с или без своих вторых половинок. Ну а финальное воссоединение Адама и Ханны так вообще романтика в чистом виде. «Пляжный домик», 7 серия, 3 сезон — Она безжалостная пьянь и не очень умная. — Вообще-то, умная. Однажды я видела, как она читала газету на телефоне. Что произошло Ханна, Шошанна и Джесса приезжают в загородный дом к Марни, где устраивают пляжный отдых с Элайджей и его друзьями-гомосексуалами. Зачем смотреть Эпизод, в котором зажигательные танцы в бикини чередуются с нешуточными девчачьими разборками, а группа геев-театралов оказывается верным способом воссоединения четырех подруг — пожалуй, лучший за всю историю шоу. Никогда еще героини не казались такими свободными в кадре, а накал страстей не доходил до отметки «Шошанна в гневе». Но главное, что подкупает (как в серии, так и во всем сериале) — уверенность в том, что дружба побеждает всегда.