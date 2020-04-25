10 легендарных концертов, которые ты должен послушать

Кстати, все концерты можно послушать на YouTube. Джон Колтрейн в Бельгии, 1965 Легендарный джазовый квартет в деле: контрабасист Джимми Гаррисон, пианист Тайнер Маккой (ушедший в марте этого года), ударник Элвин Джонс и сам Колтрейн. Играют «Naima», «My Favorite Things» и части из других композиций. Последний концерт The Beatles, Лондон, 1969 Участники The Beatles собрались в последний раз на крыше штаб-квартиры своего лейбла Apple Corps. Это стало их первым выступлением с 1966 года после окончания мирового турне — и последним концертом вообще. Боб Марли в лондонском Rainbow Theatre, 1977 Тур в поддержку альбома «Exodus» — регги-музыкант с группой The Wailers в наилучшей форме, играют и «I Shot The Sheriff», и «No Woman No Cry». Queen на «Уэмбли», 1986 Грандиозных моментов не счесть — посмотрите хотя бы, как Меркьюри заставляет толпу повторять за ним «э-о». Еще один отличный концерт Queen: «Волшебство Queen в Будапеште». U2 «Rattle and Hum», 1988 U2 здесь положительно не похожи на себя нынешних и источают инфернальное обаяние. Metallica в Тушино, 1991 Посмотреть прежде запрещенные западные группы в Тушино съехались более полумиллиона человек со всей страны. Концерт был бесплатный, стычек с милицией случилось много, Metallica отыграла ударно. См. также концерт группы с симфоническим оркестром — а еще во время карантина музыканты регулярно выкладывают записи архивных выступлений: следить за ними можно в их твиттере. Nirvana в Сиэтле, 1991 1991 год,уть более месяца назад выпустившая свой самый успешный альбом «Nevermind» группа играет в столице гранжа. Не менее легендарные концерты Nirvana — выступление в Рединге и акустический нью-йоркский «Unplugged». «Blond Ambition World Tour 90» Мадонны Для тура в поддержку классического альбома «Like A Prayer» (1989) Мадонна подготовила несравненное театрализованное представление и фактически переизобрела тем самым стадионные поп-концерты. С тех пор все равняются на нее. Тупак в Вест-Холливуд, 1996 Последнее записанное выступление Тупака было издано спустя девять лет после его смерти как концертный альбом. Настоящий олдскульный рэп, каким он больше никогда не будет. (Кстати, спустя полчаса на сцене появляется и Снуп Дог.) Последний концерт Pink Floyd, 2005 Недолгий реюнион Гилмора, Уотерса, Мейсона и Райта — впервые с 1994-го.