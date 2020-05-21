10 фотографий, изменивших мир

Мир не меняется мнговенно. Но иногда, чтобы человечеству открыть новую дверь, достаточно маленького толчка. И этим толчком может стать одна-единственная фотография. Фотография «Баррикады на улице Сен-Мор» (Barricades on rue Saint-Maur), сделанная в разгар июньского восстания 1848 года в Париже, стала первым снимком, опубликованным в газетах. Снимок актрисы Бетти Грейбл – один из главных символов Второй мировой для всей Америки. «Восход Земли» – снимок, сделанный американским астронавтом с лунной орбиты в конце 1960-х, стал символом борьбы для антивоенных и природоохранных организаций. «Автопортрет» – снимок британского фотографа Джозефа Байрона и первое известное селфи в истории. Фотография принцессы Дианы, сделанная папарацци за несколько минут до ее гибели, стала поводом для глобальной общественной дискуссии об этике. Селфи, сделанное павианом в Индонезии, стало предметом спора – могут ли авторские права принадлежать животному. Сделать снимок своей новорожденной дочери и совершить технологическую революцию – инженеру Филиппу Кану удалось и то и другое, причем одновременно. Снимок разбивающейся о стол молочной капли доказал: фотография способна остановить мгновение — и дать человеку возможность рассмотреть его в деталях. Александр Земляниченко снимал московский путч 1991-го. За одну из фотографий, зафиксировавшую свержение памятника Дзержинскому, он первым из российских фотографов получил Пулитцера.Скриншот из шутера, сделанный Робертом Овервегом, закрепил за видеоиграми статус искусства – кадр выставлялся в парижском Центре Помпиду.