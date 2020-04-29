10 фактов про Cirque du Soleil

Чем Cirque du Soleil отличается от обычного цирка? Собрали 10 интересных фактов, чтобы ты смог блеснуть эрудицией перед друзьями (или поучавствовать в одном из онлайн-квизов, которые есть в приложении Кавёр). Ги Лалиберте, основатель и руководитель компании Cirque du Soleil, начинал как простой уличный артист: ходил на ходулях, играл на аккордеоне, жонглировал, глотал огонь. В качестве уличного артиста он объездил с выступлениями полмира, после чего вернулся в Монреаль и решил создать собственный цирк. Процесс обучения может длиться от нескольких месяцев до года. Когда артиста утверждают на роль, он подписывает индивидуальный контракт и отправляется в тур. Артисты со всего мира приезжают в штаб-квартиру, чтобы начать готовиться к новому выступлению. Этот процесс стартует примерно за 8–9 месяцев до премьеры. В шоу MYSTERE, которое на сегодня является самой долгоиграющей постановкой (с 1993 года), с момента его создания и по настоящий день работает Брайан Дьюхерст. И сейчас это самый пожилой артист в Cirque du Soleil: Брайану 88 лет. В шоу Cirque du Soleil музыканты подстраиваются под происходящее на сцене. По этой причине руководитель группы, музыканты, вокалисты и специалисты по звуку постоянно на связи друг с другом во время постановки. Шоу формата Big Top — это настоящий город на колесах. Передвижной город Cirque du Soleil включает в себя большой купол, шатер-фойе, шатер для VIP-гостей, шатер для артистов, кассу, кухню, офисы, кладовые и пр. При полной независимости в плане электроэнергии труппа нуждается только в подключении к местным источникам питьевой воды и телекоммуникациям. Раньше в цирке делали слепки головы, а после изготавливали головной убор для конкретного артиста. Даже сегодня в штаб-квартире компании в одном из коридоров хранят некоторое количество таких «гипсовых голов». Каждый артист сам наносит себе грим, следуя пошаговой инструкции. И это превращается в настоящий ритуал перед выступлением. Нанесение грима — идеальное время для того, чтобы собраться с мыслями. В эти моменты многие слушают любимую музыку или изучают иностранные языки. На этапе обучения некоторым артистам требуется более 4 часов, чтобы нанести грим, а с приходом опыта процесс в среднем занимает примерно 1–1,5 часа, но бывает и дольше — в зависимости от сложности придуманного образа. В цирке не практикуют дрессировку животных, а зверей изображают люди. Это не принципиальный отказ, так сложилось исторически. В 1984 году, когда создавался Cirque du Soleil и его первые постановки, компания приняла решение стать отличной от других цирков, сконцентрироваться на возможностях человеческого тела и уйти от использования животных в своих шоу.