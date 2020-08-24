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10 артхаус фильмов, над которыми надо подумать

Манифесто, 2016г. Квадрат, 2017г. Побудь в моей шкуре, 2013г. Мастер, 2012г. Человек-швейцарский нож, 2016 Тебя никогда здесь не было, 2017 Лобстер, 2015 Помутнение, 2016 Неоновый демон, 2016 Убийство священного оленя, 2017 Дополняй список в комментариях.

Комментарии

И
Ирина
28 ноября 2024, 11:13

Банши Иншерина

П№3
Пользователь № 36043
10 января 2021, 19:33

Не плохо, разбавлю вечерок размышлениями

А
Аноним
31 августа 2020, 22:49

Огонь, подборка

П№2
Пользователь № 26672
28 августа 2020, 05:17

Выживут только любовники, 2013 Кожа, в которой я живу, 2011 Разомкнутые объятия, 2009

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Екатерина
31 августа 2020, 09:55

Пользователь № 26672, огонь!

А
Аноним
28 августа 2020, 05:12

На границе миров, 2018

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Екатерина
31 августа 2020, 09:56

Аноним, запишем👌

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