10 артхаус фильмов, над которыми надо подумать
Екатерина
Манифесто, 2016г. Квадрат, 2017г. Побудь в моей шкуре, 2013г. Мастер, 2012г. Человек-швейцарский нож, 2016 Тебя никогда здесь не было, 2017 Лобстер, 2015 Помутнение, 2016 Неоновый демон, 2016 Убийство священного оленя, 2017 Дополняй список в комментариях.
Комментарии
Пользователь № 3604310 января 2021, 19:33
Не плохо, разбавлю вечерок размышлениями
Аноним31 августа 2020, 22:49
Огонь, подборка
Пользователь № 2667228 августа 2020, 05:17
Выживут только любовники, 2013 Кожа, в которой я живу, 2011 Разомкнутые объятия, 2009
Екатерина31 августа 2020, 09:55
Пользователь № 26672, огонь!
Аноним28 августа 2020, 05:12
На границе миров, 2018
Екатерина31 августа 2020, 09:56
Аноним, запишем👌
Банши Иншерина