10 артхаус фильмов, над которыми надо подумать

Манифесто, 2016г. Квадрат, 2017г. Побудь в моей шкуре, 2013г. Мастер, 2012г. Человек-швейцарский нож, 2016 Тебя никогда здесь не было, 2017 Лобстер, 2015 Помутнение, 2016 Неоновый демон, 2016 Убийство священного оленя, 2017 Дополняй список в комментариях.