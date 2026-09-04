Что в подписке?

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  • Бесплатные проходки на события в Kaver Community

Выбери свою подписку

Премиум месяц

3000₽ / месяц

Премиум неделя

1500₽ / неделя

Премиум год

9900₽ / год

Подписка даёт неограниченный доступ ко всем функциям приложения. Оплата спишется автоматически после окончания бесплатного периода, если он был оформлен. Подписка будет продлеваться автоматически, управлять можно в вашем аккаунте. Юридическая информация здесь.

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