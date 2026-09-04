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Премиум месяц
3000₽ / месяц
Премиум неделя
1500₽ / неделя
Премиум год
9900₽ / год
Подписка даёт неограниченный доступ ко всем функциям приложения. Оплата спишется автоматически после окончания бесплатного периода, если он был оформлен. Подписка будет продлеваться автоматически, управлять можно в вашем аккаунте. Юридическая информация здесь.