Стендап за 60 секунд
ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
1400₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное
Про событие
Интерактивное стендап-шоу, в котором у каждого участника есть только 1 минута на выступление, после чего он остаётся на сцене и общается с ведущими. Непредсказуемые интервью, никакой редактуры и много комиков за раз. Состав: Даня Слободенюк, Лёша Соловьёв + секретный гость
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