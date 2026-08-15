Интерактивное стендап-шоу, в котором у каждого участника есть только 1 минута на выступление, после чего он остаётся на сцене и общается с ведущими. Непредсказуемые интервью, никакой редактуры и много комиков за раз. Состав: Даня Слободенюк, Лёша Соловьёв + секретный гость