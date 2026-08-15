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Стендап за 60 секунд

Stage StandUp Club
ул. Восстания 24/27Б

Начало:

Завершение:

1400₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное

Про событие

Интерактивное стендап-шоу, в котором у каждого участника есть только 1 минута на выступление, после чего он остаётся на сцене и общается с ведущими. Непредсказуемые интервью, никакой редактуры и много комиков за раз. Состав: Даня Слободенюк, Лёша Соловьёв + секретный гость

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