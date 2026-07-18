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Стендап в темноте

Stage StandUp Club
ул. Восстания 24/27Б

Начало:

Завершение:

850₽
Возраст 18+
Стендап
Необычное

Про событие

Новый московский комедийный формат от компании Standup Import. Свежий и уникальный способ потребления шуток с фокусом на слух. Зал погружается в полную темноту и у комиков не остается другого выбора, кроме как рассмешить зрителей исключительно своими шутками. Формат завоевал популярность в Великобритании и сначала пришёл в Москву, чтобы подарить незабываемые впечатления, а теперь ещё и в Санкт-Петербург. Мероприятие пользуется особой популярностью среди опытных зрителей стендапа. Этот формат требует от комика полностью сосредоточиться на тексте шутки, который должен вызывать смех без отыгрышей в абсолютной темноте. Приобретая билет и посещая мероприятие, ты даёшь согласие на осуществление организатором и третьими лицами фото- и видеосъемки, а также на дальнейшее использование твоего изображения (ст. 152.1 ГК РФ), в том числе в составе аудиовизуальных произведений, для информационных, отчётных и рекламных материалов заведения в социальных сетях и сети Интернет.

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