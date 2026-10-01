Прогулка по осеннему Пушкину
Витебский вокзал, Загородный проспект, 52
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 0+
Про событие
Поехали гулять по осеннему Пушкину? Будешь гулять, фотографироваться в ярких листьях, плести осенние венки. Пройдёшься по паркам и покормишь белочек. Поездка состоится в любую погоду — бери дождевик и непромокаемую обувь. Встреча в 11:00 на Витебском вокзале — там очень красивые интерьеры, можно выпить кофейку и пофотографироваться. Электричка в 11:29 Присоединяйся к прогулке. Запись в тг у организатора.
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи