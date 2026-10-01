Поехали гулять по осеннему Пушкину? Будешь гулять, фотографироваться в ярких листьях, плести осенние венки. Пройдёшься по паркам и покормишь белочек. Поездка состоится в любую погоду — бери дождевик и непромокаемую обувь. Встреча в 11:00 на Витебском вокзале — там очень красивые интерьеры, можно выпить кофейку и пофотографироваться. Электричка в 11:29 Присоединяйся к прогулке. Запись в тг у организатора.